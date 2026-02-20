Obratite pažnju: Koliko dugo staklenka kiselih krastavaca smije stajati nakon otvaranja?

Koliko dugo traju nakon otvaranja?

U pravilu, otvorena staklenka kiselih krastavaca može trajati 1 do 2 mjeseca u hladnjaku, pod uvjetom da se pravilno čuva. Neki proizvođači navode i kraći rok (oko 3-4 tjedna), stoga je uvijek dobro provjeriti deklaraciju.

Važno je naglasiti da se krastavci moraju stalno držati u hladnjaku (na temperaturi oko 4 °C), moraju biti potpuno uronjeni u salamuru te se moraju vaditi čistim priborom (nikako ne prstima).

Ako niste sigurni jesu li krastavci još uvijek dobri za jelo, obratite pažnju na sljedeće znakove: neugodan ili neuobičajen miris, zamućena salamura, promjena boje, mekana i sluzava tekstura ili pojava plijesni na površini. Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, staklenku je najbolje baciti.

Što utječe na rok trajanja?

Na trajnost utječu količina octa i soli u salamuri, temperatura skladištenja, higijena pri korištenju te vrsta poklopca i kvaliteta zatvaranja. Industrijski proizvedeni krastavci obično traju dulje od domaćih, jer su proizvedeni u kontroliranim uvjetima i često sadrže stabilizatore.

Iako kiseli krastavci imaju dug rok trajanja, nakon otvaranja nisu neograničeno sigurni za konzumaciju. Ako se pravilno čuvaju u hladnjaku, mogu trajati do dva mjeseca, ali je uvijek važno pratiti njihov izgled, miris i okus. No, kada ste u nedoumici, bolje je ne riskirati.

