Tri znaka Zodijaka koji će imati najviše sreće s novcem u ožujku/martu 2026.

Ožujak/mart 2026. nekima će izgledati kao mjesec u kojem se novac i prilike najednom “bude” iz dugog sna. Dok većina još zbraja račune, tri znaka tiho ulaze u razdoblje u kojem se njihov budžet počinje slagati na potpuno novi način.

Ožujak/mart 2026. financijski je vrlo zanimljiv mjesec. Sunce je najveći dio mjeseca u Ribama, zatim 20.3. prelazi u Ovna. Merkur je retrogradan u Ribama od 26. 2. do 20. 3. pa se mnoge odluke o novcu donose uz reviziju, vraćanje na stare dogovore i ispravljanje grešaka.

Mars ulazi u Ribe 2.3. i tu ostaje pa se dio financijskih poteza donosi po osjećaju, a ne po hladnoj računici. 3.3. događa se totalna pomrčina Mjeseca u Djevici, što nosi veliki reset u temama rada, rutine i praktične organizacije života.

19.3. je mlađak na kasnim stupnjevima Riba, što pokreće novi ciklus u načinu na koji se odnosimo prema resursima, povjerenju i povlačenju granica.

Najvažniji financijski igrač je Jupiter. On je u znaku Raka, u svojim najjačim postavkama, i 10. 3. izlazi iz retrogradnosti i kreće direktno.

Kad se Jupiter „okrene“, otvara vrata projektima i procesima koji su mjesecima stajali.

Na toj podlozi, postoje tri znaka kojima je upravo u ožujku/martu 2026. posebno olakšana priča s novcem – pod uvjetom da reagiraju svjesno i da su spremni napraviti konkretne poteze.

BLIZANCI

Kod Blizanaca je financijska priča u ožujku/martu najjasnije naglašena. Jupiter se kreće kroz Raka, a to je Vaše drugo solarno polje – područje osobne zarade, vaše osobne vrijednosti i svega što zarađujete svojim talentima. Nakon duljeg retrogradnog razdoblja, 10. 3. Jupiter kreće direktno na srednjim stupnjevima Raka pa upravo tu vidimo „odčepljenje“ financijskog toka.

Što to znači u praksi?

Ako ste posljednjih mjeseci razmišljali o promjeni cijena, novim uslugama, većem honoraru, promjeni posla ili drugačijem načinu naplate, sada se ta priča konkretno pokreće. Ponude koje su dugo visjele u zraku mogu postati stvarne. Netko tko Vam duguje novac konačno se javlja. Projekt na koji ste dugo čekali prelazi iz statusa „pričamo“ u status „radimo“.

Sunce, Merkur i Mars veći dio mjeseca prolaze kroz Ribe, kroz Vaše deseto polje karijere. Tu je dosta magle, nejasnoća, dogovora koji se mijenjaju, ali činjenica da se sve odvija upravo na osi karijera–novac pokazuje da se ožujak/mart jako tiče Vaše financijske budućnosti.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3. 3. zahvaća Vaše četvrto polje doma i temelja. Mnogi Blizanci tad će odlučiti drugačije organizirati obiteljske troškove, presložiti način na koji financiraju stanovanje ili jednostavno jasno prepoznati gdje se u domu troši više nego što ima smisla. To isto utječe na osjećaj financijske sigurnosti.

Od 6.3. Venera ulazi u Ovna, u Vaše jedanaesto polje. Tu su prijatelji, suradnici, timovi, ali i „novac od karijere“ – bonusi, honorari, prihodi od projekata. Završnica mjeseca, nakon što Merkur izađe iz retrogradnosti 20.3., izgleda kao razdoblje u kojem se dogovaraju konkretniji, povoljniji uvjeti.

RAK

Za Rakove je 2026. već označena kao jedna od povoljnijih godina, jer Jupiter prolazi kroz Vaš znak. U Raku je on posebno snažan, a cijeli svijet klasične astrologije se slaže da tu donosi više prilika, proširenja i podrške.

Činjenica da se Jupiter 10.3. okreće direktno upravo u Vašem znaku govori da ožujak/mart donosi vidljivo olakšanje. Ako ste u prethodnim mjesecima imali osjećaj da se stalno pripremate, planirate, iskušavate, a ništa se ne miče kako treba, sada kreće drugačiji ton. Više ljudi primjećuje Vaš rad, lakše dolazite do osoba koje Vam mogu pomoći, lakše pronalazite rješenja.

Iako Jupiter po sebi nije „novac u koferima“, u Vašem slučaju on diže samopouzdanje i spremnost da tražite uvjete koji Vas zaista hrane. To se izravno reflektira i na financije, jer je lakše pregovarati, reći „ne“ onome što Vas iscrpljuje i odabrati smjer koji donosi i prihod i osjećaj smisla.

Sunce, Merkur i Mars veći dio mjeseca prolaze kroz Ribe, što je za Rakove deveto polje – polje širenja, znanja, putovanja i vizije. Može se pojaviti prilika za edukaciju, rad s inozemstvom, pravna rješenja ili projekte koji izlaze iz lokalnih okvira. Iako retrogradan Merkur nosi malo kašnjenja i nesporazuma, cijeli paket ipak pokazuje da se krećete prema većem horizontu.

Od 6.3. Venera ulazi u Ovna, a od 20.3. i Sunce prelazi u Ovna. Za Rakove je to deseto polje – područje karijere, statusa, javne slike. Tu vidimo pojačanu vidljivost, ponudu za više odgovornosti ili priliku da istupite hrabrije i pokažete što znate. Financijski, to najčešće donosi bolje uvjete: veću plaću, jači angažman, bolje klijente.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3. naglašava Vaše treće polje komunikacije i ugovora. Oko tog datuma može doći do važnog razgovora, promjene ugovora, raskida jednog dogovora i potpisivanja nekog novog, ili do jasnog uvida što više ne želite potpisivati. Upravo to čuva Vaš novac.

RIBE

Ribe su u ožujku/martu 2026. u snažnoj osobnoj tranziciji. Sunce veći dio mjeseca prolazi kroz Vaš znak, tu je i Merkur (retrogradan od kraja veljače/februara do 20. 3.) i Mars ulazi u Ribe početkom ožujka/marta. To znači da se prvo budi osjećaj identiteta, želja, granica, a tek onda se otvaraju financijske teme.

19.3. imamo mlađak na kraju Riba, vrlo blizu mjesta gdje se susreću Sunce i Mjesec, što za Vas označava osobni reset: „Ovako dalje ne želim, ovako želim.“

Kako je to povezano s novcem?

Za Ribe je važna priča s drugim znakom – Ovnom. U Vašem solarnom horoskopu, Ovan vlada drugim poljem – poljem novca, zarade, resursa i samovrijednosti. Upravo u to područje tijekom ožujka/marta ulaze ključne planete. Saturn i Neptun su već ranije ušli u rane stupnjeve Ovna i pružaju dugoročnu temu: učenje zrelog odnosa prema novcu, preuzimanje odgovornosti za vlastitu financijsku stabilnost i raščišćavanje starih iluzija.

6.3. Venera prelazi u Ovna, donoseći prvi financijski „zrak“ – više užitka, više želje da uložite u sebe, ali i više prilika da kroz konkretne inicijative zaradite. Od 20. 3. i Sunce prelazi u Ovna, pa drugo polje dobiva pun fokus. To je klasičan signal da se novac kreće: neki priljevi, neka ulaganja, neki važni razgovori o cijeni Vašeg rada.

Uz to, Jupiter u Raku nalazi se u Vašem petom polju – polju kreativnosti, djece, vlastitog biznisa i svih projekata koje radite srcem. Jupiter je u Raku izuzetno jak i cijelu prvu polovicu 2026. daje prednost vodenim znakovima, uključujući Ribe.

Za Vas to znači: ako pokrećete vlastiti projekt, nastupate javno, ulaganje vezujete uz ono što volite raditi, upravo ožujak/mart može donijeti prvi konkretan osjećaj da je to pravi smjer. To nije nužno „loto dobitak“, već povoljne okolnosti u kojima se hrabriji potezi isplate.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3. 3. odigrava se u Vašem sedmom polju – polju partnerstva. Oko tog datuma jasno vidite koji odnosi su financijski zdravi, podržavajući, a gdje stalno spašavate druge.

Moguće je da jedan poslovni ili privatni odnos prođe kroz veliki razgovor, raskid ili preokret. Iako može biti emotivno naporno, za Vaše financije dugoročno je vrlo korisno da se ta neravnoteža prekine.

Suzana Dulčić/ATMA

