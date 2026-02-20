U BiH i danas kiša, na planinama će padati snijeg

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje većinom oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima.

Padom temperature zraka u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i u nizinama može padati slab snijeg ili susnježica.

U večernjim satima smanjenje oblačnosti u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

U Hercegovini jugo prije podne. Temperatura zraka većinom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 7 do 12°C.

U Sarajevu oblačno sa kišom. U večernjim satima može padati slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 4°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 8°C.

