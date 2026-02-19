Kraj februara udara jako, 3 znaka su najviše pogođena: Pritisci, tenzije, potpuni haosi

Kraj februara 2026. donosi značajne promjene za 3 horoskopska znaka, uz uticaj važnih astroloških događaja. Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara označava potrebu za završetkom određenih ciklusa i neočekivanim promjenama, dok ulazak Sunca u Ribe 18. februara otvara emotivniji i intuitivniji period. Krajem nedjelje, Venera u trigonu sa Jupiterom donosi povoljne aspekte za ljubav, veze i društveni život.

Bik: Nakon pomračenja, karijera i društveni status bivaju u fokusu. Mogući su pritisci, neočekivane projene i tenzije u važnim odnosima. Ključ je fleksibilnost, izbegavanje ishitrenih odluka i fokus na rješenja. Ako se prilagode situaciji, njihovi životi postaju stabilniji i povoljniji.

Vodolija: Ovaj znak prolazi kroz veliko resetovanje sa dugoročnim posljedicama. Potrebno je osloboditi se zastarjelih veza, navika ili prostora. Iako mogu biti prisutni nemir, neodlučnost i napetost, prihvatanje promjena olakšava proces i vodi ka autentičnijoj i usklađenijoj fazi života.

Škorpija: Promjene se tiču doma, porodice i ličnog života. Pojavljivat će se situacije koje zahtjevaju smirenost, podršku i rješavanje starih problema. Fleksibilnost i introspektivan pristup pomoći će u stabilizaciji života. Izbjegavanje naglih odluka vodi ka mirnijoj i stabilnijoj fazi.

Za sva tri znaka, period nakon 22. februara označava olakšanje i bolju, stabilniju fazu života, posebno uz prihvatanje promjena i prilagođavanje okolnostima.

