Trik za volumen: Kažu da djeluje i na tankoj kosi, a trebate samo fen i češalj

Volumen u kosi ili imate prirodno ili ga uporno pokušavate postići raznim trikovima. Oni koji spadaju u drugu grupu dobro znaju koliko je teško doći do vizuelno gušće i podignute kose, pa su stalno u potrazi za savjetima koji će barem malo pomoći.Kada vam je fen pri ruci, postizanje željenog volumena ipak je znatno lakše, naročito uz trikove koji kruže društvenim mrežama poput Instagrama i TikToka. Upravo je TikTok postao prava riznica brzih i jednostavnih beauty savjeta, a njihova najveća prednost je to što su primjenjivi u svega nekoliko koraka.

Jedan od takvih trikova odnosi se na postizanje volumena čak i kod izrazito tanke kose. Za ovu metodu potrebni su vam samo fen, češalj i nekoliko minuta vremena.

Stilistkinja kose Helen Rejvi (Helen Ravy), osnivačica brenda Act and Acre (Act + Acre), nedavno je na TikToku podijelila jednostavan savjet za povećanje volumena. U videu najprije raščešlja kosu, zatim češalj lagano potisne prema gore kako bi podigla pramen i stvorila blago „gnijezdo“,piše Avaz

Na taj dio kose usmjerava topli vazduh iz fena u trajanju od pet do osam sekundi, a potom isti pramen tretira hladnim vazduhom tri do pet sekundi. Nakon toga pušta kosu, blago je raščešlja i – volumen je vidljivo naglašen.

Korisnici u komentarima ističu da su oduševljeni ovim jednostavnim trikom, koji je praktičan i za svakodnevne situacije kada u kratkom roku želite urednu i podignutu frizuru.

