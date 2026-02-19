Počela je vladavina Riba, do 20. marta mijenja se energija za sve znakove

Početkom vladavine Riba, koja traje od 19. februara do 20. marta, ulazimo u razdoblje godine obilježeno tišom, ali dubljom energijom. Ribe su znak povezan s emocijama, intuicijom, suosjećanjem i bogatim unutarnjim svijetom, pa se i svakodnevni ritam prirodno usporava. Ovo je vrijeme kada logika i strogi planovi ustupaju mjesto osjećajima, snovima i potrebi za iskrenim povezivanjem sa sobom i drugima.

Tijekom vladavine Riba mnogi osjećaju pojačanu emocionalnu osjetljivost. Emocije su izraženije, a empatija snažnija, što olakšava prepoznavanje tuđih potreba i raspoloženja. Istodobno, granice mogu postati nejasnije, pa je važno naučiti razlikovati vlastite osjećaje od tuđih kako ne bismo preuzeli previše onoga što nije naše. Ribe često otvaraju vrata i starim temama koje se vraćaju poput podvodnih struja, tražeći da ih napokon pogledamo u oči.

Ovo je razdoblje iznimno poticajno za kreativnost. Inspiracija dolazi prirodno, a umjetnički izričaj, pisanje, glazba i sve što zahtijeva maštu i simboliku dobivaju posebnu dubinu. Ribe potiču i duhovna pitanja, introspekciju te želju za pronalaženjem smisla u svakodnevnim iskustvima. Mnogi će osjetiti potrebu za povlačenjem, tišinom i odmakom od vanjske buke. To je vrijeme u kojem se snovi čine življima, intuicija jačom, a simboli i sitnice u svakodnevici govore više nego inače.

Ribe podržavaju fleksibilnost i razumijevanje

U ljubavi vladavina Riba unosi nježnost, romantiku i potrebu za iskrenom emocionalnom bliskošću. Odnosi se mogu produbiti, ali istodobno postaju osjetljiviji na neizrečene stvari. Idealizacija partnera ili situacije može biti naglašena, pa je važno zadržati barem jedan dio realnog uvida. Za mnoge, ovo razdoblje djeluje kao poziv da vole mekše, toplije i bez žurbe.

Na poslovnom planu ovo nije razdoblje za nagle poteze ni snažno forsiranje rezultata. Ribe podržavaju fleksibilnost, razumijevanje i rad koji se odvija iza kulisa. Idealno je vrijeme za dovršavanje započetih projekata, promišljanje i pripremu za nove početke koji stižu s proljećem. Mnogi će primijetiti da intuicija, a ne logika, donosi najbolje odluke.

Vladavina Riba podsjeća nas da ne moramo uvijek imati sve odgovore. Ponekad je dovoljno poslušati intuiciju, usporiti i dopustiti si da osjetimo ono što inače potiskujemo. Oni koji se prepuste ovoj energiji iz razdoblja Riba mogu izaći emotivno bogatiji, smireniji i povezaniji sa sobom – spremni za novu, snažniju energiju proljeća koja dolazi nakon njih, piše index.

Facebook komentari