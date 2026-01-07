Svaštara

Veliki Tibetanski horoskop do 2036: Koga čeka sudbonosni preokret?

6.4K  
Objavljeno prije 28 minuta

Prema tibetanskom horoskopu, 2026. godina označava početak nove decenije u životu. Sve zavisi od simbola, kojih ima 12, i godine rođenja osobe.

 tibetanski horoskop - Pixabay

Šta donosi ova decenija:

Vaš simbol otkriva kako se nosite sa životom.
2026. pokreće novi solarni ciklus deset godina.
Ova godina određuje smjer do 2036. godine.

Simbol otkriva kako se nosite sa životom, kako gledate na novac, moć, strah, ljubav i promjene.

A 2026. počinje novi solarni desetogodišnji ciklus, ono što se dešava ove godine otkriva cijeli vektor koji vodi do 2036: ko počinje da raste, ko doživljava slom stare životne strukture, a ko je primoran da potpuno promijeni scenario života.

Ovo nije jednogodišnja prognoza – ovo je pravac sudbine za narednih 10 godina.
Tibetanski horoskop: solarni ciklus od 2026. do 2036.
Svijetli zmaj (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Tema decenije: rast i realizacija potencijala

Svijetli zmaj simbolizuje viziju, slobodu i sposobnost da se sagleda budućnost prije drugih.

Godina 2026. otvara solarni ciklus u kojem se ideje pretvaraju u konkretne prilike. Do 2036. dolazi do ubrzanog ličnog i profesionalnog razvoja.

Važne oblasti:

karijera i ambicije
lični projekti
stabilni odnosi

Savjeti:

fokusirajte se na jedan pravac
pretvorite ideje u planove
ne rasipajte energiju

Ključni mjeseci 2026: mart, jun, oktobar
Kobra (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Tema decenije: svjesne odluke i strateški rast

Kobra simbolizuje intuiciju, pronicljivost i sposobnost da se vidi suština.

U 2026. započinje decenija u kojoj stari obrasci otpadaju, a novi izbori postaju presudni. Period do 2036. donosi jačanje pozicije i finansijsku stabilnost.

Važne oblasti:

profesionalni status
finansijska sigurnost
emotivna zrelost

Savjeti:

vjerujte unutrašnjem glasu
ne odlažite važne odluke
planirajte dugoročno

Ključni mjeseci 2026: mart, jul, novembar
Čuvar vatre (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tema decenije: akcija i lična moć

Čuvar vatre simbolizuje snagu volje, inicijativu i vođstvo.

Godina 2026. vas postavlja u aktivnu ulogu i traži da preuzmete odgovornost. Ciklus do 2036. donosi vidljiv uspjeh onima koji djeluju odlučno.

Važne oblasti:

liderske pozicije
karijerni proboj
kontrola emocija

Savjeti:

postavite jasne ciljeve
delegirajte zadatke
usmjerite energiju

Ključni mjeseci 2026: april, avgust, decembar
Izvor čiste vode (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Tema decenije: stabilnost i unutrašnja snaga

Izvor čiste vode simbolizuje mir, empatiju i sposobnost iscjeljenja.

U 2026. započinje period u kojem učite da se zauzmete za sebe. Do 2036. dolazi stabilan rast kroz ravnotežu i mudre izbore.

Važne oblasti:

emotivna ravnoteža
stabilan posao
zdravlje i energija

Savjeti:

postavite lične granice
birajte sigurnost
brinite o sebi

Ključni mjeseci 2026: maj, septembar, decembar
Stub od žada (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tema decenije: obnova temelja

Stub od žada simbolizuje izdržljivost, pouzdanost i čvrste vrijednosti.

Godina 2026. otkriva gdje su potrebne promjene u strukturi života. Period do 2036. donosi stabilnost, autoritet i sigurnije prihode.

Važne oblasti:

karijerna stabilnost
finansijski sistem
porodični odnosi

Savjeti:

oslobodite se zastarjelih ciljeva
planirajte dugoročno
vježbajte fleksibilnost

Ključni mjeseci 2026: april, jul, oktobar
Metalni gong (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tema decenije: priznanje i lični uticaj

Metalni gong simbolizuje glas, autoritet i sposobnost da budete saslušani.

U 2026. započinje decenija u kojoj vaše ideje odjekuju, a djela donose konkretne rezultate. Period do 2036. jača vaš društveni i finansijski položaj.

Važne oblasti:

javni nastup
reputacija
profesionalni status

Savjeti:

govorite jasno
gradite kredibilitet
formalizujte dogovore

Ključni mjeseci 2026: mart, april, maj
Jezerska kornjača (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Tema decenije: spora, ali sigurna transformacija

Jezerska kornjača simbolizuje mudrost, strpljenje i zaštitu.

Godina 2026. pokreće tihe, ali duboke promjene. Do 2036. gradite stabilnost kroz dosljednost i mirne odluke.

Važne oblasti:

finansijska sigurnost
dom i porodica
lični razvoj

Savjeti:

ne živite u prošlosti
učite nove vještine
njegujte rutinu

Ključni mjeseci 2026: mart, jun, septembar
Kožna narukvica (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tema decenije: ljudi i partnerstva

Kožna narukvica simbolizuje povezivanje, zaštitu i fleksibilnost.

U 2026. sudbina se oblikuje kroz odnose. Period do 2036. donosi uspjeh kroz saradnju i iskrenu komunikaciju.

Važne oblasti:

partnerstva
ugovori
emotivne veze

Savjeti:

birajte prave ljude
govorite otvoreno
izbjegavajte prazne kompromise

Ključni mjeseci 2026: maj, jun, jul
Crni bizon (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Tema decenije: materijalna snaga

Crni bizon simbolizuje izdržljivost i praktičnost.

Godina 2026. zahtijeva prilagođavanje, ali donosi stabilan rast. Do 2036. dolazi do finansijske sigurnosti kroz dosljedan rad.

Važne oblasti:

novac i imovina
posao
porodična stabilnost

Savjeti:

budite fleksibilni
planirajte dugoročno
čuvajte energiju

Ključni mjeseci 2026: mart, avgust, septembar
Mlad mjesec (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Tema decenije: novi početak

Mlad mjesec simbolizuje obnovu i skriveni potencijal.

U 2026. započinje faza oslobađanja i hrabrih izbora. Period do 2036. donosi radikalne promjene i ličnu sreću.

Važne oblasti:

karijerne promjene
lična sloboda
ljubav

Savjeti:

slušajte intuiciju
prihvatite promjene
ne vraćajte se starom

Ključni mjeseci 2026: maj, avgust, decembar
Vrelo sunce (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tema decenije: moć i priznanje

Vrelo sunce simbolizuje harizmu i životnu energiju.

Godina 2026. donosi snažan lični preokret. Do 2036. jačate status, uticaj i finansije.

Važne oblasti:

liderstvo
karijera
javni imidž

Savjeti:

ne umanjujte sebe
vodite, ali ne sagorjevajte
čuvajte balans

Ključni mjeseci 2026: mart, maj, jul
Monah (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Tema decenije: oslobađanje i lični izbor

Monah simbolizuje mudrost i unutrašnju snagu.

U 2026. prestajete da živite po tuđim pravilima. Period do 2036. donosi mir, smisao i stabilan prihod kroz znanje.

Važne oblasti:

lične potrebe
iskustvo i znanje
emotivna sloboda

Savjeti:

stavite sebe na prvo mjesto
podijelite svoje znanje
ne povlačite se

Ključni mjeseci 2026: maj, septembar, oktobar.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh