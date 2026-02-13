Potresni detalji: Sekunde koje su odlučivale o Ellinom životu

Njoj je jučer amputirana noga. Ministar zdravstva KS Enis Hasanović govorio je o danas o njenom stanju.

“Pacijentica je teško povrijeđena, nažalost u ozbiljnom stanju. Osoblje ulaže sve napore da bude stabilna, ima komplikacija, ima od ranije još komplikacije. Znate već da je bila traumatska amputacija na licu mjesta. Imali smo situaciju da je auto Doma zdravlja bilo na informaciju, moguće i spasilo joj život, jer je bilo boilno krvarenje. Odmah je sve završeno u operacionoj sali”, rekao je Hasanović. Naime, na snimku se vidi da se vozilo Hitne pomoći nalazilo na raskrsnici, praktično na svega nekoliko metara od mjesta nesreće. Tragedija se dogodila pred njihovim očima, a ekipa je reagovala u najkraćem mogućem roku, što je, prema svemu sudeći, omogućilo brzu medicinsku intervenciju i potencijalno spasilo jedan život,pišu Vijesti .

