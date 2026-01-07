Zašto biste češće trebali jesti borovnice: Jedan sastojak ih čini iznimno zdravim

Pregled 12 istraživanja Udruženja za divlje borovnice Sjeverne Amerike, objavljenih prošle sedmice, utvrdio je da divlje borovnice imaju zdravstvene koristi za čitav organizam.

Jedan od nalaza u pregledu bio je da divlje borovnice mogu pomoći u podršci endotelne funkcije, odnosno u opuštanju krvnih sudova u roku od nekoliko sati nakon konzumiranja.

Borovnice su jedne od najhranjivijih bobica jer su pune vlakana, vitamina C, vitamina K i mangana, a stručnjaci kažu da postoji specifičan spoj koji stoji iza njihovih nevjerovatnih zdravstvenih koristi. Pune su polifenolnog flavonoida zvanog antocijanini – ljubičastog pigmenta koji im daje tamnu boju.

“Istina je da borovnice sadrže i visok sadržaj vlakana i antioksidansa koji su korisni za zdravlje, ali ono što borovnice izdvaja je visoka koncentracija antocijanina”, navela je profesorica Ana Rodriguez-Mateos, stručnjakinja za ljudsku ishranu na King’s Collegeu u Londonu (KCL).

Antocijanin je koristan jer povećava nivo azotnog oksida u tijelu, koji je ključan za kardiovaskularno zdravlje. Nutritivno, vrlo je mala razlika između konzumiranja svježih i smrznutih borovnica.

Drugi izvori hrane bogate antocijaninima uključuju šljive, jabuke, patlidžane i crveni kupus. Zbog visokog nivoa vitamina K, preporučuje se da osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi obrate pažnju na količinu unosa bobica. Isto se odnosi i na bolestima crijeva, zbog značajnog sadržaja vlakana u bobicama, prenosi KLix.

Facebook komentari