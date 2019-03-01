Objavljena prognoza za vikend i drugu polovinu februara

Naredni dani vratiće bar u centralnim planinskim i predplaninskim područjima Bosne i Hercegovine zimu i donijeti snijeg i novi sniježni pokrivač. Na jugu i sjeveru zemlje padavine uglavnom u obliku kiše, koja bi u Hercegovini mogla biti i obilnija.

Početkom naredne sedmice izgledan je snijeg i u nižim područjima Bosne. Vjetar uglavnom slab do umjeren pretežno sjevernog i istočnog smijera.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između 0°C i 5°C u Bosni, u Hercegovini od 4°C do 7°C. Najviše dnevne temperature između 6°C i 11°C u Bosni, od 8°C do 13°C na području Hercegovine. Početkom naredne sedmice mraz u Bosni. Jutarnje temperature mogu se spustiti do -4°C,piše N1

U periodu od 19.2. do kraja prognoznog perioda, 26.2., prema raspoloživim sinoptičkim kartama nastaviće se nestabilno vrijeme sa kišom u Hercegovini i susnježicom i snijegom u Bosni. Veće količine padavina očekuju se od 22.februara.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između -5°C i 1°C u Bosni do 3°C u Hercegovini, najviše dnevne između -1°C i 4°C u Bosni do 7°C u Hercegovini.

