Šteta o tragediji: Propusti će imati ime i prezime!

Reakciju prenosimo u cjelosti.

“Danas je Sarajevo doživjelo jednu od onih tragedija koje nas sve zaustave i ostave bez riječi.

Izražavam najdublje saučešće porodici mladića koji je izgubio život. Roditeljima, porodici i svima koji prolaze kroz ovu nezamislivu bol upućujem iskreno saučešće.

Od trenutka kada se nesreća dogodila, u stalnom sam kontaktu sa svim nadležnim službama, upravom preduzeća i zdravstvenim ustanovama. Bio sam u bolnici, razgovarao sa ljekarima i povrijeđenim osobama, kako bih im lično pružio podršku i uvjerio se da sistem reaguje u punom kapacitetu. Na licu mjesta sam od trenutka nesreće, pa sve do sada kada je tramvaj uklonjen sa mjesta nesreće.

Ovo nije trenutak za špekulacije, niti za donošenje zaključaka prije nego što nadležni organi okončaju istragu. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

Razumijem ogorčenje, strah i uznemirenost građana. I sam sam otac i dijelim osjećaj težine koji danas osjeća cijeli grad. Danas porodice zaslužuju da pokažemo dostojanstvo prema njima i da pokažemo poštovanje prema nastradalom mladiću i povrijeđenim osobama.

Kao resorni ministar, mogu u ovom trenutku obećati da će se svi aspekti funkcionisanja javnog prevoza dodatno i bez izuzetaka preispitati. Po okončanju istrage i nakon što se utvrde sve činjenice i svi propusti oni će imati ime i prezime. Insistirat ću na punoj odgovornosti i sankcijama. Sigurnost građana, a posebno djece, mora biti i ostaje iznad svega.

Sarajevo je danas ujedinjeno u boli”, poručio je Šteta, prenose Vijesti

