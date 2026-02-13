“SAD će se suprotstaviti svim postupcima koji prijete destabilizacijom BiH”

…te će se protiviti svim akcijama koje prijete destabilizacijom, rekao je u četvrtak za RFE/RL glasnogovornik američkog State Departmenta u vezi s izjavama predsjednika Saveza neovisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.

Dodik je ranije ovog tjedna izjavio da je politički cilj njegove stranke “pravo naroda na samoodređenje do neovisnosti” te je dodao da Republika Srpska ima prijatelje, među kojima je uvrstio i novu američku administraciju.

Na pitanje RFE/RL-a o Dodikovoj izjavi, glasnogovornik State Departmenta izjavio je da “Sjedinjene Države i dalje podržavaju Daytonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine”.

„Sjedinjene Države će nastaviti koristiti svoje diplomatske alate kako bi podržale stabilnost BiH i suprotstavile se akcijama koje uvode prijetnje nestabilnosti. Budućnost Bosne i Hercegovine leži na njezinim građanima. Potičemo sve čelnike da se usredotoče na osiguravanje stabilnosti i prosperiteta koji njihovi građani zaslužuju“, rekao je glasnogovornik State Departmenta.

Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau također je “potvrdio američku podršku političkoj stabilnosti i ekonomskom prosperitetu BiH” na sastanku s predsjedateljem Predsjedništva BiH Željkom Komšićem, rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

Pigot je rekao da su Landu i Komšić također razgovarali o unapređenju zajedničkih gospodarskih prioriteta, uključujući projekt plinovoda Južne interkonekcije koji će ojačati energetsku sigurnost BiH i omogućiti pristup američkom prirodnom plinu.

Facebook komentari