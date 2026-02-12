“Trebalo bi da se stidi”

Ured izraelskog predsjednika objavio je da odluka o zahtjevu još nije donesena, te da se čeka mišljenje nadležnog ministarstva.

„Imate predsjednika koji mu odbija dati pomilovanje. Trebao bi se sramiti “, rekao je Trump novinarima, prema pisanju Times of Israel.

Prema njegovim riječima, osnovna ovlast predsjednika Izraela je davati pomilovanja , ali u ovom slučaju to nije učinio.

“Mislim da bi narod Izraela zaista trebalo da ga se postidi. Sramota je što to nije učinio”, istakao je Tramp.

Nakon Trumpovih izjava, ured izraelskog predsjednika objavio je da odluka o zahtjevu za pomilovanje još nije donesena .

„Radi pojašnjenja, zahtjev premijera trenutno pregledava Ministarstvo pravosuđa kako bi se dobilo pravno mišljenje, u skladu s utvrđenim postupcima“, navodi se u priopćenju, uz napomenu da se Herzog trenutno vraća s putovanja iz Australije.

Kako je istaknuto, tek nakon završetka ovog postupka predsjednik Herzog će razmotriti zahtjev u skladu sa zakonima Izraela bez ikakvog vanjskog ili unutarnjeg pritiska.

U izjavi se dodaje da Herzog “duboko cijeni predsjednika Trumpa zbog njegovog značajnog doprinosa Državi Izrael i njezinoj sigurnosti”.

„Izrael je suverena država kojom se upravlja u skladu s vladavinom prava. Suprotno dojmu koji su stvorile izjave predsjednika Trumpa, predsjednik Herzog još nije donio nikakvu odluku o ovom pitanju“, priopćio je njegov ured.

Izraelsko pravosuđe optužuje Netanyahua za mito, prijevaru i kršenje povjerenja u tri odvojena slučaja.

Prema optužnici, primao je luksuzne darove u zamjenu za političke usluge, kao i pogodnosti i povoljnije medijsko izvještavanje od strane određenih medijskih kuća, telekomunikacijskih tvrtki i izdavača.

Netanyahu poriče sve optužbe i godinama je proces nazivao “lovom na vještice” koji protiv njega vode mediji, policija i pravosuđe.

Facebook komentari