“Znala je kome rađa”: Jeremićka komentarisla Milicu Todorović zbog afere sa oženjenim

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić progovorila je o brojnim temama za domaće medije, snimanju porođaja, ali je prokomentarisala i slučaj Milice Todorović o kom danima bruji javnost.

Jovana je istakla da je bila blaga prema njoj, ali dodala da je podržava veze sa oženjenim muškarcima, iako je sa oženjenim i sama bila, te da je prokletstvo kada se kuća raskućava.

“Vidjela sam da su pričali da li ću da se porodim uživo ili ne, još me gledaoci nisu vidjeli da se porađam uživo, ali trudna ću raditi do devetog mjeseca i čim se porodim, ja se vraćam”, istakla je Jovana Jeremić.

Jovana je otvoreno dala sud i o Milici Todorović koja je nedavno dobila sina, sa kako se navodi, oženjenim muškarcem.

“Bila sam blaga prema Milici, ne mogu to da opravdam, ja veze sa oženjenim muškarcima ne opravdavam, ja sam jednom u životu pogrešila i bila sa oženjenim i nikad više. Mogu da pričam sa aspekta nekoga ko nije svetica, a ne neko ko će njoj da drži moralne dileme, nego sa aspekta nekoga ko je bio sa oženjenim čovekom, ali nije raskućio taj brak i danas je dobro i sa tom ženom i čovekom. Ja sam tu najviše krivila njenog partnera, i dalje ostajem pri tome”, rekla je voditeljka i dodala:

“Žao mi je što je Milica izgubila mlijeko, ali znala je sa kim ulazi u vezu, kom rađa djete, ja tu branim suprugu koja je u braku. Milica nije najkrivlja, ali je kriva. Najkrivlji je ovaj lik koji je vjerovatno obećavao da će da se razvede, to je kada muškarac izmanipuliše. Milica je imala tragične slučajeve, moja svaka veza je bila srećna, imala sam dobre izbore. Oženjen muškarac je proklet, ne raskućava se tuđa kuća, to je prokletstvo, nema sreće na tuđim suzama. Svaka žena pr****a majčino mleko kad se dohvati oženjenog. Dok ne vidiš razvod braka na papiru, ne pristaj ni na šta. Da je lako udati se, sve bi se udale i da je lako razvesti se, sve bi se razvele. Muke žive”, istakla je ona za domaće medije.

Razvod nije opcija

Klupko je počelo da se odmotava, a detalji o ocu Miličinog djeteta izbijaju na površinu. Kako saznaju domaći mediji, u pitanju je privatnik koji se bavi prodajom automobila. Upravo su se tako njih dvoje i upoznali, kada je Milicu nekadašnji partner M. B. prevario za kola.

“Milica je željela da kupi sebi auto i zajednički prijatelj ih je povezao. Riječ po riječ, lijepo su se sporazumili i među njima su sjevnule varnice. Tokom komunikacije oko kola rodila se i ljubav. Neko vrijeme su se družili, a on je pjevačici predočio da nije srećan u braku i da se razvodi. Ona je u to povjerovala. Viđali su se tajno zbog njegove porodične situacije i niko nije želio da im remeti taj mir. U nekom trenutku je i njegova supruga saznala za njihovu vezu, pa joj je i on sam to priznao. Morao je jer je Milica ostala trudna i nije željela da abortira. Razvod se nije dogodio jer su njih dvoje tokom braka stekli imovinu, pa je sad to veliki problem. Zbog toga je ona i odlučila da progovori kako bi se finansijski zaštitila jer ima dvoje djece. Čekala je da se Milica porodi da bi javno progovorila”, rekao je izvor za domaće medije, prenosi Mondo

