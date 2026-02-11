3 znaka kojima kosmos iznenada otvara nova vrata u februaru: Novi posao & drugačija perspektiva ih čekaju iza ugla

Februar otvara vrata sudbine poput hodnika u vili: jednog trenutka je sve mirno, a već sledećeg gledate u sobu za koju niste znali da postoji, piše glossy.

Ovaj mjesec je prepun kosmičkih prekretnica.

Vrhunac se dogodio na početku mjeseca sa punim mjesecom 1. februara, a potom će se dogoditi mlad mjesec 17. februara i donijeti kosmičke promjene.

Kada sunce bude ušlo u polje Riba 18. februara, pomjera znakove sa logike na intuiciju. Doprinoseći raspoloženju vodenog znaka, Merkur ulazi u Ribe 6. februara, a Venera ulazi u Ribe 10. februara, povećavajući osjetljivost, čežnju i inspiraciju

Konačno, Merkur postaje retrogradan 26. februara, tražeći izmene prije nego što se obavežete

Za tri horoskopska znaka, posebno, februar postaje hodnik otvorenih pragova. Očekujte više poziva, brže povratne informacije i jasnija zelena svetla nego što ste vidjeli u posljednje vrijeme. Univerzum ne samo šapuće; on vam daje putokaz.

Vodolija

Za Vodoliju, februar 2026. je onaj mjesec koji ćete dobro upamtiti Mlad mjesec 17. februara je takođe prstenasto pomračenje sunca i pada u sezonu Vodolije. Pomračenja imaju tendenciju da ubrzaju promjene identiteta – kako se predstavljate, šta tvrdite i zbog čega odbijate da se ustručite. Ako ste čekali dozvolu, smatrajte ovo svojim kosmičkim pečatom „Odobreno“.

Kao što smo rekli, februar vam otvara vrata, a to možete da vidite na nekoliko načina.

Očekujte novu ulogu, novu platformu ili novu vrstu priznanja. Ovo može biti profesionalno, kreativno ili društveno, ali osnovna poruka je ista: vide vas drugačije. Ažurirajte biografiju, osvežite portfolio, postavite smjele zahtjeve.

Isto tako, očekujte da će pravi ljudi pronaći put do vas, a mentori, saradnici ili prijatlelji će vam otvoriti sobe kojima ne biste mogli da pristupite sami.

Recite “da” pozivu o kome biste obično previše razmišljali. Jedan razgovor može postati lančana reakcija.

Sa energijom Riba koja se povećava krajem mjeseca, vaši izbori postaju blaži, ali pametniji. Trošite, štedite i investirajte na načine koji odgovaraju onome ko postajete. Ako se vrata otvore, ali zahtjevaju da izdate svoje vrijednosti, to nisu vrata – to je zamka koja nosi dobro osvjetljenje.

Vaš najbolji potez: brzo reagujte oko sredine meseca, a zatim usavršite. Neka pomračenje otvori vrata; neka vam nedjelje nakon toga pokažu kako da prođete kroz njih sa samopouzdanjem.

Pazite na “znakove pored puta” između 14. i 20. februara: iznenadne ponude, putovanja, upoznavanje ili poruku „Mislio sam na tebe“.

Lav

Lav februar 2026. godine započinje sa uključenim reflektorom. Pun mjesec u Lavu za vaš horoskopski znak zaključavanje poglavlja u ljubavi, umjetnosti, liderstvu ili ličnom identitetu.

Vrata se otvaraju kada prestanete da se ponašate radi odobrenja i počnete da birate šta zaista hrani vaše srce. Ako se nešto završi oko prve nedjelje februara, nemojte to oplakati kao gubitak – tretirajte to kao promjenu scene.

Lav voli aplauz, ali februar donosi ono što je važno: poštovanje, ponude, prilike i pozive koji uključuju pravu odgovornost. Recite “da” ulogama koje vam dozvoljavaju da vodite. Recite “ne” ulogama koje žele samo vaš sjaj dok vam troše baterije.

Pošto sezona Vodolije ističe dinamiku partnerstva, Lav može primijetiti ko podržava njihov rast, a ko njihov sjaj tretira kao konkurenciju. Mlad mjesec i pomračenje mjeseca mogu da preokrenu scenario njihove veze, a iznenađujuća granica mogu da postanu vrata: postavite je i odjednom će vam se pravi ljudi približiti.

Vaš najbolji potez: proslavite ono što funkcioniše, oslobodite ono što je performativno i pustite svoje samopouzdanje da bude mirno. Tiho samopouzdanje je magnetno – i ne treba mu mikrofon.

Uradite jednu stvar u roku od 48 sati od punog meseca: objavite, idite na audiciju, priznajte se, prijavite se ili ponovo pregovarajte. Zamah je najjači kada su emocije svježe. Ako čekate dok se ne osjećate savršeno, vrata se možda i dalje otvaraju – ali ćete stići kasno.

Ribe

Ribe, februar 2026. je vaš mesec da osetite kako univerzum „govori“ kroz simbole – a zatim da gledate kako se ti simboli pretvaraju u prilike u stvarnom svetu.

Ako ste suzdržavali svoj glas, svoju umjetnost, svoju poruku ili svoje isceliteljske darove, februar nudi prozor da ih podijelite. Pojavljuje se saradnik. Klijent vam se obraća. Počnite prije nego što se osjećate spremno, jer spremnost Riba često stiže nakon prvog skoka.

Venera u Ribama pojačava nježnost, oproštaj i romantiku, ali takođe razjašnjava šta je fantazija naspram odanosti. Vrata se otvaraju kada izaberete emocionalnu iskrenost umjesto spasavanja nekoga.

Krajem mjeseca, Merkur postaje retrogradan (od 26. februara do 20. marta), podstičući preispitivanje i usavršavanje. To nije blokada: to je kontrola kvaliteta. Dvaput provjerite dogovore, više se odmarajte i pustite da vas vodi intuicija – ali zamolite svoj kalendar da potvrdi.

Očekujte da će se natpisi na vratima pojavljivati kao ponavljajući brojevi, snovi i iznenadna jasnoća nakon tuširanja ili duge šetnje. Držite svesku pored kreveta.

Ako dobijete poziv, odgovorite u roku od 24 sata, čak i ako je samo da, recite mi više. Zamah voli brzinu reagovanja i nagrađuje hrabru ljubaznost u pokretu.

