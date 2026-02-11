Masakr u Kanadi: Najmanje 10 ubijenih i 25 ranjenih

25 osoba je povrijeđeno.

Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, saopćila je policija.

Osumnjičeni napadač također je pronađen mrtav od povrede koju je, čini se, sam sebi nanio, saopćila je policija, dodajući da ne vjeruje da postoje još osumnjičenika ili daljnja prijetnja javnosti.Tumbler Ridge, gradić s otprilike 2400 stanovnika u Britanskoj Kolumbiji, nalazi se više od hiljadu kilometara sjeverno od Vancouvera, u blizini granice s Albertom. Riječ je o nekadašnjem rudarskom naselju poznatom po iskopavanju ugljena, koje je procvat doživjelo tokom 1970-ih, a novi ekonomski zamah dobilo je nedavnim oživljavanjem rudarske aktivnosti, piše CBC.

Pucnjava u Tumbler Ridgeu jedna od najgorih u historiji Kanade

Pucnjava u Tumbler Ridgeu već se svrstava među najgore u historiji Kanade.

Kanada, zahvaljujući strogim zakonima koji znatno otežavaju posjedovanje pištolja i jurišnog oružja, bilježi daleko manje slučajeva masovnog nasilja od susjednih Sjedinjenih Država. Uprkos tome, posljednji napad je druga najsmrtonosnija školska pucnjava u historiji zemlje.

Najgori takav napad dogodio se 1989. godine, kada je na montrealskom L’Ecole Polytechnique napadač ubio 14 studentica u pohodu motivisanom mržnjom prema ženama. U novijoj historiji, 2016. godine u nizu povezanih incidenata u La Locheu u Saskatchewanu ubijeno je petero ljudi,pišu Vijesti

Facebook komentari