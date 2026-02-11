Reuters: Netanyahu pritišće Trumpa zbog iranskog raketnog programa…

Američki predsjednik Donald Trump ugostit će danas u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji će ga, kako se očekuje, pokušati uvjeriti da proširi američke pregovore s Iranom i na ograničavanje iranskog raketnog arsenala te druge sigurnosne prijetnje, piše Reuters.

Na svom sedmom sastanku s Trumpom otkako se američki predsjednik prije gotovo 13 mjeseci vratio na dužnost, Netanyahu će nastojati utjecati na idući krug pregovora SAD-a s Iranom. Prethodni je održan prošlog petka u Omanu, u jeku povišenih napetosti na Bliskom istoku.

Trump je zaprijetio napadom na Iran ako se ne postigne dogovor, na što je Teheran uzvratio obećanjima o odmazdi, raspirujući strahove od šireg regionalnog sukoba. Američki predsjednik više je puta izrazio potporu sigurnosti Izraela, dugogodišnjeg bliskog američkog saveznika i zakletog iranskog neprijatelja.

Fokus na Iranu

Trump je ponovio svoje upozorenje u nizu medijskih intervjua u utorak, rekavši kako vjeruje da Iran želi dogovor, ali da će, ako ga odbiju, poduzeti “nešto vrlo oštro”. Za Axios je izjavio da razmatra slanje još jedne udarne skupine nosača zrakoplova u sklopu masovnog jačanja američkih snaga u blizini Irana.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, Izrael je zabrinut da bi SAD mogao težiti uskom nuklearnom sporazumu koji ne bi uključivao ograničenja iranskog programa balističkih projektila ili prekid iranske potpore oružanim skupinama poput Hamasa i Hezbollaha.

“Predsjedniku ću iznijeti naša stajališta o načelima u pregovorima”, rekao je Netanyahu novinarima prije polaska u SAD. Prema jednom od izvora, dvojica čelnika mogla bi razgovarati i o mogućoj vojnoj akciji u slučaju neuspjeha američko-iranske diplomacije.

Nakon dolaska u Washington u utorak navečer, Netanyahu se sastao s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je vodio američki tim na pregovorima s Iranom, objavio je na X-u izraelski veleposlanik u Washingtonu Michael Leiter.

Na dnevnom redu i Gaza

Jedna od tema bit će i Gaza, pri čemu Trump želi potaknuti sporazum o prekidu vatre u čijem je sklapanju posredovao. Napredak u provedbi njegovog plana od 20 točaka za okončanje rata i obnovu razorene palestinske enklave je zastao, a ostaju velike nesuglasice oko složenih koraka koje predviđa, uključujući razoružanje Hamasa dok se izraelske trupe postupno povlače.

“Nastavljamo blisko surađivati s našim saveznikom Izraelom na provedbi povijesnog mirovnog sporazuma predsjednika Trumpa za Gazu i jačanju regionalne sigurnosti”, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly na upit o američkim prioritetima za sastanak.

Nuklearni program

Netanyahuov posjet, prvotno zakazan za 18. veljače, pomaknut je ranije zbog obnovljenog američkog angažmana s Iranom. Obje strane su sastanak u Omanu prošlog tjedna ocijenile pozitivnim te su najavile da se uskoro očekuju daljnji razgovori.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je prošli tjedan, uoči sastanka u Omanu, da će pregovori morati obuhvatiti iranske rakete, potporu militantnim skupinama i odnos Irana prema vlastitom narodu.

Iran, koji je odbacio mogućnost ograničavanja svog raketnog programa, tvrdi da su se razgovori u petak bavili isključivo nuklearnim pitanjima. Trump je bio neodređen oko proširenja pregovora. U utorak je za Axios izjavio da je “očito” da svaki dogovor mora pokriti iranski nuklearni program, ali i da smatra mogućim rješavanje pitanja njegovih zaliha projektila.

Iran tvrdi da su njegove nuklearne aktivnosti miroljubive, dok ga SAD i Izrael optužuju za ranije pokušaje razvoja nuklearnog oružja.

Izrael strahuje od obnove iranske moći

Prošlog lipnja SAD se pridružio izraelskim napadima na iranska nuklearna postrojenja tijekom 12-dnevnog rata. Izrael je tada teško oštetio i iransku protuzračnu obranu te raketni arsenal. Međutim, prema dvojici izraelskih dužnosnika, postoje naznake da Iran nastoji obnoviti te kapacitete, što Izrael smatra strateškom prijetnjom.

Trump je prošlog mjeseca zaprijetio vojnom intervencijom tijekom krvavog gušenja protuvladinih prosvjeda diljem Irana, ali se na kraju suzdržao.

Regionalni utjecaj Teherana oslabljen je izraelskim napadom u lipnju, udarima na iranske saveznike – od Hamasa u Gazi do Hezbollaha u Libanonu, Hutista u Jemenu i milicija u Iraku – te svrgavanjem bliskog iranskog saveznika, bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada.

Ipak, Izrael je oprezan zbog mogućnosti da se njegovi neprijatelji oporave nakon što su pretrpjeli teške gubitke u ratu koji je pokrenut prekograničnim napadom Hamasa na južni Izrael u listopadu 2023. godine.

Aneksija Zapadne obale

Iako su Trump i Netanyahu uglavnom usklađeni, a SAD ostaje glavni dobavljač oružja Izraelu, razgovori u srijedu mogli bi otkriti i napetosti. Dio Trumpovog plana za Gazu nudi mogućnost uspostave palestinske države, čemu se Netanyahu i njegova koalicija, najdesnija u povijesti Izraela, dugo protive.

Netanyahuov sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio mjere koje bi izraelskim doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali olakšale kupnju zemlje, dajući Izraelu šire ovlasti na području koje Palestinci vide kao srce svoje buduće države, piše index.

Ta je odluka izazvala međunarodnu osudu. “Protivim se aneksiji”, rekao je Trump za Axios, ponavljajući svoj stav o tom pitanju. “Trenutno imamo dovoljno drugih stvari o kojima moramo razmišljati.”

