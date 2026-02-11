Stiže zahlađenje vremena, biće i snijega

Više sunčanog vremena bit će u istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Toplije i nestabilno uz lokalno kišu i pljuskove, uz više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

U naredna dva dana puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na planinama uz jake udare, javlja BHMeteo.

Dnevna temperatura zraka će biti od 9 do 15 stepeni. Najtoplije na sjeveroistoku Bosne gdje u četvrtak lokalno može biti i 19 °C uz fenski efekt južnog vjetra i sunčanije vrijeme,pišu Vijesti

U četvrtak navečer i tokom noći na petak kiše će biti u cijeloj zemlji. Na višim planinama i snijega. Tokom petka postepen prestanak padalina i djelimično razvedravanje sa zapada.

Za vikend novo naoblačenje i padavine, ovaj put i uz osjetnije zahlađenje koje će stići u nedjelju.

Za vikend će padavina biti u cijeloj zemlji, u subotu većinom kiša, dok će u nedjelju uz zahlađenje biti prolazno susnježice i snijega u većem dijelu zemlje.

Za ponedjeljak se najavljuje promjenjivo oblačno i uglavnom suho vrijeme, dok od utorka(17.02.) slijede nove padavine i porast temperatura.

Facebook komentari