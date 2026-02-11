PORODICA SPREMALA VEČERU, SVI UMRLI U SEKUNDI: Rođak zatekao prizor iz pakla, krivac je bio UREĐAJ pod garancijom!

Četvoro članova porodice Kola tragično je izgubilo život zbog curenja ugljen-monoksida u mestu Porcari, u italijanskoj regiji Toskana. Prema navodima italijanskih medija, preminuli su 48-godišnji Arti Kola, njegova supruga Jonida i njihova djeca, 22-godišnji Hajdar i 15-godišnja Džesika. Tragedija se dogodila u porodičnoj kući na tri sprata, u trenutku kada su se spremali na večeru.

Njihov rođak, zabrinut jer se niko ne javlja na telefon, došao je do kuće i jedini je preživio, uprkos tome što je takođe bio izložen gasu.

Policija zatekla sto postavljen za večeru

Preliminarni nalazi ukazuju da je tragediju izazvao kvar na bojleru, iako je uređaj, prema prvim informacijama, bio nov i u garanciji. U toku je tehnički pregled bojlera i dimnih cijevi spoljašnje instalacije.

Kada su policajci i pripadnici Karabinjeri stigli na lice mjesta, niko nije odgovarao na pozive. Nakon što su nasilno otvorili vrata, zatekli su stravičnu tišinu i sto još uvijek postavljen za večeru. Dva policajca imala su blage simptome trovanja, ali su se pravovremeno udaljili iz kuće i dobro se osjećaju.

Rođak koji je prethodno izgubio svijest pred očima policije, hitno je prebačen u bolnicu u Pizi, gdje se oporavlja i nije u životnoj opasnosti.

Cijeli grad u šoku

Tragedija je duboko potresla lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Porcarija, Leonardo Fornaciari, oglasio se emotivnom porukom:

“Velika tragedija dogodila se u našem gradu. Cijela porodica izgubila je život u sopstvenom domu. Istraga će utvrditi sve detalje, ali sve ukazuje na curenje ugljen-monoksida iz bojlera. Porodica Kola bila je poštovana u našoj zajednici. Ovaj događaj vratio nas je mislima na tragediju porodice Malanca iz februara 1992. godine. Upućujemo iskreno saučešće svim rođacima i prijateljima.“

Kuća i bojler su zapečaćeni, a tužilaštvo nastavlja istragu kako bi utvrdilo tačan uzrok smrtonosnog curenja, piše espreso.

