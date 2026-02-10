Tri znaka koja privlače nevolje

Neki ljudi kao da magnetično privlače komplicirane situacije. Gdje god se pojave, nešto se zakomplicira, rasprava postane žešća ili planovi krenu u nepredvidivom smjeru. Ponekad je riječ o impulzivnosti, ponekad o potrebi za uzbuđenjem, a ponekad o tome da jednostavno ne znaju stati na vrijeme. Astrologija otkriva koja tri horoskopska znaka najčešće završe usred nevolje – i to češće nego ostali.

Ovan

Ovnovi djeluju brzo, često bez dugog razmišljanja o posljedicama. Njihova hrabrost i sklonost riziku mogu ih dovesti u situacije koje drugi mudro izbjegavaju. Kada osjete izazov, reagiraju instinktivno, a upravo ta impulzivnost često im stvara probleme, bilo u poslu, ljubavi ili prijateljstvima.

Blizanci

Blizanci vole informacije, tračeve i dinamične odnose. Njihova znatiželja često ih vodi u tuđe priče i situacije koje ih se možda uopće ne tiču. Ponekad kažu više nego što bi trebali, a nesporazumi se tada brzo pretvore u ozbiljne komplikacije. Ne traže nevolju namjerno, ali je lako pronađu.

Strijelac

Strijelci obožavaju slobodu i avanturu. Ne podnose ograničenja, a pravila doživljavaju kao izazov. Upravo zbog toga često prelaze granice, bilo u poslu, odnosima ili svakodnevnim situacijama. Njihova iskrenost zna biti brutalna, a posljedice ponekad stignu brže nego što očekuju, piše index.

