Pomračenje Sunca u Vodoliji i Saturn u Ovnu: Veliki horoskop promjena za sve znakove

Mjesec u Strijelcu na početku sedmice pomaže nam da lakše prolazimo kroz trenutne promjene sa većim samopouzdanjem. Već 12. februara Mjesec prelazi u Jarca, a 13. februara Saturn ulazi u Ovna, što označava početak novog Saturnovog ciklusa. Kako se ove moćne promjene odvijaju, počinjemo da se pripremamo za predstojeće pomračenje Sunca u Vodoliji, čiji uticaj počinje da se oseća od 15. februara.

OVAN

Ova nedjelja donosi nove promjene za kolektiv, posebno sada kada je Saturn u vašem znaku. Fokus je više na prijateljstvima, a moguće je da započnete proces unutrašnjeg iscjeljenja. Iako Saturn može da djeluje zahtjevno i oštro, naučit ćete kako da budete zreliji. Pokušajte da budete strpljivi i aktivno slušate druge. Tematika ove nedelje za vas je usmjerena na vaša postignuća i ono što želite da stvorite.

BIK

Ove nedelje tranziti vas podstiču da otkrijete novu životnu priču koja će se razvijati narednih nekoliko godina. Fokusirajte se na jačanje vještina ili učenje novih stvari od ljudi kojima vjerujete. Razmislite o pohađanju kursa ili čitanju knjige na novu temu. Biće potrebno da usvojite nove perspektive i proširite svoju filozofiju, što će biti dodatno naglašeno tokom pomračenja sledeće nedelje.

BLIZANCI

Ovo je period za gradnju, Blizanci. Sezona Vodolije vam je omogućila da se povežete sa mentorima i učite od njih. Venera ulazi u Ribe ove nedjelje, pomažući vam da popravite odnose na poslu. Ovaj tranzit vas čini harizmatičnijima i omogućava da se osećate usklađenije sa svojim ciljevima i snovima. Saturn je sada u Ovnu, što vas čini optimističnijima. Uklanja deo pritiska u karijeri ili obrazovanju i priprema vas da sa više nade i spremnosti prihvatite izazove.

RAK

Ove nedelje naglasak je na odnosima, a Mjesec u Škorpiji podseća vas da se zabavite. Venera u Ribama pojačava romantičnu energiju. Ako niste bili optimistični po pitanju ljubavi, ovo je period kada možete da promenite mišljenje. Venera pokazuje kako da otvorite srce. Mesec u Strelcu traži da budete hrabri i otpustite sve misli koje vas blokiraju. Pripremite se da budete smeliji, piše Mondo.

LAV

Ovo je dubok period ispunjen intenzivnim i teškim emocijama. Nedelja vas priprema za izazove koji dolaze tokom pomračenja. Možete da se osvrnete na prošle veze i primetite njihov uticaj na vas. Fokus je i na karijeri, jer Saturn menja znakove. Razmislite o ličnom razvoju poslednjih nekoliko godina i kako ste štitili svoje granice dok je Saturn bio u Vodoliji.

DJEVICA

Ova nedjelja je moćna jer Saturn ulazi u novi znak. Dodatne blagoslove donosi Venera u Ribama, donoseći završetak i razumijevanje. Odvojite vrijeme da analizirate šta vas je Saturn naučio, izazove sa kojima ste se suočili i pobede koje ste postigli u posljednjih nekoliko godina. Sa Saturnom u Ovnu, traži se da izađete iz zone komfora, koristite svoj glas i borite se za svoje snove. Ovo je period da preuzmete novu ulogu. Pripremite se da postanete lider.

VAGA

Ove nedjelje fokus je na vašim odnosima. Ako vam je potreban oslonac, Saturn je tu da pomogne. Ako ste u vezi, pripremite se za testove koji imaju za cilj da vas zbliže sa partnerom. Odnosi koji nisu dugoročni mogu da evoluiraju tokom tranzita Saturna. Za one koji su sami, energija pomračenja pokazuje karakteristike koje slobodne Vage traže u budućem partneru.

ŠKORPIJA

Pripremite se za nove događaje, posebno kao fiksni znak sa energijom pomračenja koja dolazi! Ova nedjelja je fokusirana na rad i posvećenost. Povezuje vas sa porodicom i zajednicom. Možete da provodite više vremena sa braćom i sestrama ili zajedno da radite na rješavanju problema. Ova nedelja je za saradnju i zajedničko građenje, ne pokušavajte sve sami.

STRIJELAC

Ostatak mjeseca je fokus na povezivanje sa vašim unutrašnjim umetnikom. Merkur u Ribama pokreće vašu maštu i snove, pomažući vam da napredujete u poslu. Prihvatite nove ideje, otvorite stare projekte koje ste zaboravili i uređujte tekuće. Sa Saturnom koji više nije u Ribama, možete da proširite svoje ideje i oslobodite se kreativnih blokada.

JARAC

Kao znak kojim vlada Saturn, ulazak Saturna u Ovna je značajan za vas. Ulazite u novo poglavlje rasta i pripremite se za naporan rad. Mesec u vašem znaku čini ovo dobrim periodom za analizu šta treba poboljšati u profesionalnom životu. Moguće su dodatne promene dok kreirate svoj plan. Pazite na raspored jer obaveze lako mogu da se nagomilaju.

VODOLIJA

Ovo je period transformacije dok se pripremamo za pomračenje u vašem znaku sledeće nedelje. Mesec u Škorpiji i Strelcu pokazuje mnogo o vašim snovima. Energija vas podstiče da usvojite pozitivniji stav. Učite kako da u život uključite stvari koje vas čine srećnima. Pluton donosi intenzitet, dok Venera donosi harmoniju i podseća vas da povremeno pružite ljubav sebi.

RIBE

Ove nedjelje treba da se posvetite sebi. Možda previše energije dajete ljudima oko sebe. Ovo je period da usporite i fokusirate se na one koji su spremni da uzvrate. Učite kako da cenite ljude koji vas vole i podržavaju. Sada kada je Venera u vašem znaku, dobijate novi početak koji vam omogućava da rastete i gradite kako želite. Ovo podiže vaše samopouzdanje i odličan je način da se oprostite od Saturna u Ribama, piše naj žena.

