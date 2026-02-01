Saturn ulazi u Ovna 14.2.2026. – Karmički zaokret za svih 12 znakova Zodijaka

Ovnovi, u poslu i karijeri traži se jasniji smjer. Ako ste navikli mijenjati poslove, projekte i ideje čim postane monotono, sada će to početi imati cijenu. Saturn traži da odaberete nešto što doista ima potencijal i da mu se posvetite ozbiljnije. Možete dobiti veću funkciju ili voditi vlastiti projekt, ali uz više odgovornosti nego ranije. Vage, u ljubavi, veze prolaze kroz realnu provjeru. Odnosi koji godinama stoje u limbu – bez jasne odluke, bez preuzimanja odgovornosti – sada će tražiti konkretan smjer: ili ozbiljniji korak, ili iskren prekid. Za one u stabilnim vezama, to može značiti veće zajedničke projekte, zajednički dom, dijete ili ozbiljnije financijske odluke. Samci mogu upoznati osobe koje djeluju “preozbiljno” u odnosu na dosadašnji tip, ali upravo to može donijeti stabilnost koju dugo želite.

Kada Saturn 14.2.2026. uđe u Ovna, počinje novo poglavlje koje traje praktički do 2028. i postavlja ton za narednih gotovo trideset godina. Posljednji put je u Ovnu bio sredinom devedesetih; sada se vraća na isto mjesto, ali s potpuno drugim iskustvom i okolnostima.

Saturn u astrologiji govori o granicama, odgovornosti, dugoročnim posljedicama i zrelosti. On hladno pokazuje gdje je konstrukcija čvrsta, a gdje je sve na improvizaciji. Kada prelazi preko neke zone horoskopa, tu traži ozbiljniji pristup, jasne odluke i spremnost da se dugoročno stane iza onoga što radimo.

Ovan je prvi znak Zodijaka – početak, inicijativa, osobna volja, hrabrost, ali i nestrpljenje, napadnost i nagli potezi. Saturn u Ovnu usmjerava reflektor na pitanje: kako upravljamo vlastitom snagom? Što radimo kad “krenemo” – rušimo sve pred sobom ili gradimo nešto što može trajati?

Ovaj ulazak se odvija u vrlo zgusnutom astrološkom kontekstu. Neptun također prelazi u Ovna i 20.2.2026. spaja se sa Saturnom na 0° Ovna. To je susret realizma i ideala: razdoblje kada se ruše iluzije koje više ne drže vodu, ali i kada imamo priliku ozbiljno raditi na onome što nam je doista važno, ne samo maštati o tome.

U pozadini, Uran u Biku i Pluton u Vodenjaku nastavljaju mijenjati ekonomiju, tehnologiju i strukturu društva, a Jupiter u Raku pojačava teme doma i emocionalne sigurnosti.

Sada se pokreće novi ciklus u kojem se traži hrabrija, ali i zrelija verzija nas samih. Nema brzih rješenja, ali ima vrlo jasnih povratnih informacija: ono što je dobro postavljeno, ojačat će; ono što je na krhkim temeljima, raspast će se ili tražiti ozbiljnu rekonstrukciju.

Ako znate gdje Vam Saturn prolazi kroz horoskop, znate i gdje vrijedi biti strpljiv, dosljedan i spreman na dugoročan rad – upravo tamo leži najveća prilika ovog tridesetogodišnjeg ciklusa.



Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Ovna je ovo veliki reset identiteta. Saturn prelazi kroz Vaše prvo polje, a to je zona tijela, slike o sebi i osobnog pravca. U narednim godinama osjećat ćete veću težinu odluka – više nema olakog “pa vidjet ćemo usput”.

U poslu i karijeri traži se jasniji smjer. Ako ste navikli mijenjati poslove, projekte i ideje čim postane monotono, sada će to početi imati cijenu. Saturn traži da odaberete nešto što doista ima potencijal i da mu se posvetite ozbiljnije. Možete dobiti veću funkciju ili voditi vlastiti projekt, ali uz više odgovornosti nego ranije.

U ljubavi i odnosima odnos prema sebi postaje ključan. Ako ste navikli ići preko vlastitih granica da biste dokazali da “možete sve”, Saturn će pokazati gdje to više ne prolazi. Partner može primijetiti da ste postali ozbiljniji, povučeniji ili oprezniji – zapravo učite realno procjenjivati koliko ste dostupni, emocionalno i fizički. Samci mogu ući u vezu koja nosi ozbiljan ton (razlika u godinama, veće životne obaveze, zajednički projekti).

Zdravlje je izravno povezano s tempom života. Glava, tlak, mišići, kosti i cijeli lokomotorni sustav traže bolju brigu. Ovo je dobar period za strukturiran trening, rehabilitaciju, promjenu ritma spavanja i općenito “odgoj” tijela. Saturn u Vašem znaku ne voli improvizaciju: treba mu program.

Bik

Saturn ulazi u Vaše dvanaesto polje – zonu nesvjesnog, povlačenja, tajni i završetaka. Za Bikove je ovo tiši, ali izrazito karmički period. Puno toga se događa iza kulisa; izvana možda ne izgleda dramatično, ali unutarnji rad je ogroman.

Na poslu se može osjetiti lagani osjećaj zasićenja ili potrebe da stanete i preispitate smjer. Rad “u sjeni” – projekti koji nisu vidljivi, priprema za promjenu, unutarnje planiranje – postaje važniji od vanjskog priznanja. Ako ste dugo radili preko vlastitih granica, može doći do reakcije organizma ili jednostavno do iscrpljenosti koja Vas prisiljava na pauzu.

U ljubavi izlaze na površinu teme koje ste potisnuli. Stare priče, bivše veze, skriveni odnosi ili neizgovoreni strahovi sada traže razrješenje. Saturn je u ovoj kući često “čistač” – odnosi koji se temelje na idealizaciji, bježanju od realnosti ili skrivanju možda neće izdržati. Istodobno, imate priliku otpustiti obrasce u kojima ulogu ljubavi preuzima ovisnost, spasiteljstvo ili kronično čekanje.

Zdravlje je snažno povezano s psihom. Nesanica, anksioznost, neobični snovi ili periodi jake iscrpljenosti znak su da tijelo pokazuje ono što um ignorira. Ovo je vrijeme za terapiju, duhovni rad, ozbiljniji odmak od preopterećenja, rad na granicama i svjesnije rukovanje stresom.

Blizanci

Saturn ulazi u Vaše jedanaesto polje – prijatelji, timovi, zajednice, planovi za budućnost. Društveni život prolazi kroz selekciju, a istodobno postaje ozbiljniji.

Poslovno, ovo je vrijeme u kojem su timovi, suradnje i profesionalne mreže ključne. Možete preuzeti važnu ulogu u grupi, voditi projekt, ući u strukovnu organizaciju ili graditi publiku s više strukture (online zajednice, članstva, stalni klijenti). Planovi “jednog dana” sada traže konkretan rok i strategiju. Ako neki cilj ne preživi susret sa Saturnom, najčešće znači da nikad nije bio dovoljno važan.

U ljubavi i odnosima može doći do preokreta preko kruga prijatelja. Prijateljstvo postaje nešto više, ili pak shvaćate da netko tko Vam je “stalno usput” zauzima važno mjesto u životu. S druge strane, dio kontakata otpada – ljudi s kojima dijelite samo površan sadržaj, bez stvarne podrške, jednostavno će se udaljiti.

Zdravlje je povezano s ritmom, stimulacijama i ekranima. Blizanci često žive s viškom informacija i manjkom mira. Saturn ovdje traži “dijetu” i na mentalnoj razini: manje šuma, više fokusiranog rada i svjestan odabir tko i što ima pristup Vašoj pažnji. Nervozu, tremu, probleme sa spavanjem ili koncentracijom nemojte uzimati zdravo za gotovo – to je jasna povratna informacija da je tempo potrebno prilagoditi.

Rak

Za Rakove Saturn ulazi u deseto polje – karijera, poziv, javni imidž, autoritet. Jedan od važnijih ciklusa u profesionalnom smislu, a dodatno ga naglašava Jupiter u Vašem znaku koji povećava vidljivost i želju za razvojem.

U poslu i karijeri ovo je razdoblje u kojem se donose velike odluke: napredovanje, promjena posla, početak vlastitog biznisa, preuzimanje rukovodeće uloge ili projekata koji zahtijevaju ozbiljan angažman. Saturn podiže kriterije – i Vaše, i tuđe. Ako ste već dugo na mjestu koje Vas guši ili iscrpljuje, pritisak postaje previše očit da biste ga ignorirali.

U ljubavi i odnosima, pitanje ravnoteže između privatnog i profesionalnog života postaje vrlo glasno. Partner može osjećati da Vas “dijeli” s poslom, a Vi se možete boriti s osjećajem krivnje. Važno je da svjesno postavite granice i da ne nosite sve sami, ni u poslu ni u domu. Za neke Rakove ovo je razdoblje ozbiljnih odluka – zajednički život, brak, dijete ili selidba zbog posla.

Zdravlje reagira na razinu odgovornosti koju preuzimate. Kronični stres, opterećenje kralježnice, zglobova, problema s kožom i probavom često prate Saturn u desetom polju ako se ignoriraju signali tijela. Ne radi se o tome da “ne smijete puno raditi”, već da morate realno razdvojiti ono što jest Vaša odgovornost od onoga što preuzimate iz navike.

Lav

Saturn ulazi u Vaše deveto polje – svjetonazor, visoko obrazovanje, inozemstvo, pravo, duhovni i filozofski okvir. Za Lavove je ovo razdoblje u kojem se “velika slika” života mijenja, ali ne kroz teoriju, nego kroz konkretna iskustva.

Na planu posla i karijere, deveto polje se često manifestira kroz dodatno školovanje, specijalizaciju, rad s inozemstvom, pravne procedure ili ulazak u profesije koje traže višu razinu znanja i odgovornosti. Možete upisati studij, završiti započeto obrazovanje ili krenuti u smjer koji od Vas traži da proširite znanje i stalno se usavršavate.

U ljubavi se mogu pojaviti priče koje uključuju udaljenost, kulturološke razlike ili različite životne filozofije. Saturn ovdje traži iskren razgovor o vrijednostima – što Vam je stvarno važno na dubljoj razini, a što je samo privlačnost trenutka. Odnosi koji dijele zajedničku viziju života mogu se učvrstiti, a oni koji stoje isključivo na kemiji mogu se početi razilaziti.

Zdravlje je povezano sa stilom života: ritam rada, putovanja, neravnoteža između aktivnosti i odmora, režim prehrane. Saturn u devetom polju voli dugoročne prakse – redovita fizička aktivnost, stabilna rutina spavanja, ozbiljniji pristup psihičkoj higijeni. Ako imate neriješene pravne, akademske ili birokratske obaveze, njihovo rješavanje također smanjuje opći stres i napetost u tijelu.

Djevica

Za Djevice Saturn ulazi u osmo polje – zajednički novac, krediti, dugovi, nasljedstva, intimnost, duboka psiha. To je jedno od zahtjevnijih polja, ali i jedno od onih gdje se događa prava unutarnja transformacija.

Na polju posla i financija ovo znači ozbiljniji pogled na kredite, dugove, poreze, partnerske financije i sve oblike dijeljenja resursa. Možda ćete refinancirati dug, zatvarati stare obveze, mijenjati način na koji ulazite u financijska partnerstva ili početi graditi jasnije granice oko novca. Ako radite s tuđim kapitalom, raste razina odgovornosti, ali i potreba za besprijekornom etikom.

U ljubavi, osmo polje otvara pitanja povjerenja, kontrole, ljubomore i stvarne bliskosti. Ovo je vrijeme kada se odnosi ili produbljuju ili pucaju upravo na tim temama. Od Vas se traži da se suočite s vlastitim strahovima: strah od gubitka, od odbacivanja, od ovisnosti o drugima. Saturn razotkriva gdje se vezanost temelji na strahu, a gdje na zreloj odluci.

Zdravlje je često povezano s psihosomatskim procesima. Hormonalna slika, seksualno zdravlje, organi eliminacije, kronični bolovi – sve to može dobiti više pozornosti. Dobro je vrijeme za ozbiljniji rad na traumama i dubinskim obrascima – psihoterapija, somatski rad, tehnike koje povezuju tijelo i emocije. Što više otpustite emocionalnog tereta, to će tijelo lakše reagirati.

Vaga

Za Vage Saturn ulazi u sedmo polje – partnerstva, brak, važni jedan-na-jedan odnosi i ugovori. Ovo je jedan od ključnih ciklusa za sve odnose koji Vam stvarno nešto znače.

U poslu, sedmo polje govori o suradnjama, partnerstvima i klijentima. Možete sklopiti dugoročne ugovore, ući u ozbiljan poslovni savez ili preuzeti obvezu prema manjim, ali stabilnim grupama klijenata. Jednako tako, Saturn jasno pokazuje kada neki odnos nije održiv: suradnje u kojima stalno popuštate, a zauzvrat dobivate malo, polako se gase ili mijenjaju formu.

U ljubavi, veze prolaze kroz realnu provjeru. Odnosi koji godinama stoje u limbu – bez jasne odluke, bez preuzimanja odgovornosti – sada će tražiti konkretan smjer: ili ozbiljniji korak, ili iskren prekid. Za one u stabilnim vezama, to može značiti veće zajedničke projekte, zajednički dom, dijete ili ozbiljnije financijske odluke. Samci mogu upoznati osobe koje djeluju “preozbiljno” u odnosu na dosadašnji tip, ali upravo to može donijeti stabilnost koju dugo želite.

Zdravlje je povezano s dinamikom davanja i primanja. Vage često izbjegavaju sukob na vlastitu štetu. Saturn u sedmom polju jasno pokazuje gdje Vas to košta živaca, hormona, energije. Učenje da izgovorite svoje potrebe i da podnesete tuđu nelagodu ponekad je najvažniji “lijek” u ovom ciklusu.

Škorpion

Za Škorpione Saturn ulazi u šesto polje – svakodnevni rad, rutina, zdravlje, obaveze. Ovo je vrlo konkretan ciklus u kojem se jako jasno vidi kako trošite svoje vrijeme i tijelo.

Na poslu mogu doći veće odgovornosti, promjena radnog opisa, nova struktura u timu ili potreba da redefinirate raspored. Možda ćete shvatiti da ste godinama funkcionirali u režimu koji se jednostavno ne može dugoročno izdržati. Saturn ovdje voli red: jasne procedure, definirane zadatke, realno planiranje rokova.

U ljubavi fokus prelazi na svakodnevicu odnosa. Ne samo “volimo li se”, nego i kako zajedno živimo, dijelimo obaveze, podržavamo jedno drugo, organiziramo dan. Partnerove navike, Vaše navike i zajednički ritam dolaze u prvi plan. Ljubav koja izdrži ovu “provjeru logistike” obično postaje stabilnija i zrelija.

Zdravlje je jedna od glavnih tema. Saturn u šestom polju često iznosi na površinu ono što je godinama bilo “na rubu”: probavne tegobe, kronični umor, ponavljajuće upale, mišićno-koštane probleme. Ideja nije da Vas preplaši, nego da Vas natjera da uvedete sustav: redovite preglede, strukturiranu fizičku aktivnost, realan radni dan i dovoljno sna.

Strijelac

Za Strijelce Saturn ulazi u peto polje – ljubav, djeca, kreativnost, osobni projekti, radost, rizici. Ovo polje se obično povezuje s užitkom i igrom, a Saturn tu traži da zavolite zrelije i stvarnije, i sebe i druge.

U poslu, peto polje je vezano uz kreativne projekte, javni nastup, vlastiti biznis i sve situacije gdje se izlažete kao “ja”. Ako imate hobi koji već dugo ima potencijal da postane posao, sada je vrijeme da prestanete s kolebanjem i donesete odluku: ili mu dati ozbiljnu strukturu ili ga ostaviti kao hobi bez grižnje savjesti. Saturn ovdje nagrađuje dug, uporan rad na nečemu što je autentično Vaše.

U ljubavi se spušta “romantična magla” i vidi se realan sadržaj. Ležerne veze bez jasnog smjera, ljubavne igre u kojima nitko ne preuzima odgovornost ili odnosi u kojima stalno preuzimate ulogu zabavljača – sve to počinje umarati. Za mnoge Strijelce ovo je razdoblje ulaska u zreliju vezu ili suočavanja s temama roditeljstva.

Zdravlje je povezano s srcem, doslovno i simbolički: kardiovaskularni sustav, vitalnost, hormoni i opći osjećaj radosti. Ako godinama vozite “na adrenalinu”, Saturn će pokazati gdje je granica. Važno je pronaći aktivnosti koje Vam stvarno pune baterije, a ne samo kratko odvlače pažnju.

Jarac

Jarcima Saturn ulazi u četvrto polje – dom, obitelj, korijeni, unutarnja sigurnost. To je jedno od temeljnih područja horoskopa pa se ovaj ciklus često pamti kao razdoblje u kojem se “pomaknu temelji”.

U poslu i karijeri fokus je na tome koliko Vaš profesionalni put podržava Vaš život iznutra. Mnogi Jarci razmišljaju o promjeni radnog režima, selidbi zbog posla, kupnji ili prodaji nekretnine, uređenju prostora za rad od kuće ili o tome gdje žele živjeti dugoročno. Saturn ovdje traži da budete vrlo konkretni: koji grad, kakav dom, s kim, pod kojim uvjetima.

U ljubavi i obitelji otvaraju se teme porijekla, roditeljskih obrazaca, emocionalnih nasljeđa. Odnosi s roditeljima, djecom i partnerom mogu ući u fazu ozbiljnih razgovora o odgovornosti, brizi, podjeli uloga. Za neke Jarce ovo je razdoblje stvaranja ili konsolidacije doma – zajednički život, renovacija, briga za starije članove obitelji.

Zdravlje je snažno povezano s emocijama koje se gomilaju “u kući” – bilo da se radi o fizičkom prostoru, bilo o Vašem unutarnjem “domu”. Probava, želudac, prsa i cijeli osjećaj sigurnosti mogu reagirati na sve što se događa u obiteljskom polju. Sve što doprinosi osjećaju da imate svoje mjesto – terapija, rad na emocijama, uređenje prostora, jasnije granice – ima veliki učinak na opću dobrobit.

Vodenjak

Za Vodenjake Saturn ulazi u treće polje – komunikacija, svakodnevni kontakti, braća i sestre, učenje, lokalno okruženje. Uz to, Pluton prolazi kroz Vaš znak i pojačava dojam da mijenjate sebe iz temelja.

Na poslu, treće polje donosi fokus na znanje i komunikacijske vještine. To može značiti pisanje, podučavanje, rad u medijima, marketingu, savjetovanju, prometu, prodaji. Saturn ovdje traži jasnoću: što točno nudite, kako to komunicirate, na kojem kanalu, kome. Možete ući u ozbiljniji edukativni program ili početi prenositi svoje znanje drugima.

U ljubavi komunikacija postaje glavni filtar. Ne prolaze više odnosi u kojima se puno toga podrazumijeva, a malo toga kaže naglas. Saturn u trećem polju traži da naučite govoriti precizno, slušati pažljivo i biti dosljedni u onome što obećavate. Često se pokaže da promjena načina razgovora mijenja i samu dinamiku odnosa.

Zdravlje je povezano sa živčanim sustavom, disanjem, ramenima, rukama i općom razinom mentalnog opterećenja. Vodenjaci često funkcioniraju na visokom broju misli dnevno; sada se vidi koliko je to dugoročno održivo. Korisno je uvesti jasne blokove rada i odmora, ograničiti multitasking i svjesno birati s kim i o čemu vodite razgovore.

Ribe

Ribama Saturn ulazi u drugo polje – osobne financije, resursi, samopouzdanje i osobne vrijednosti. Nakon godina u kojima je Saturn boravio u Vašem znaku i mijenjao identitet, sada se lekcije spuštaju na vrlo opipljivu razinu: novac, osjećaj vrijednosti i ono na što se možete osloniti.

U poslu i financijama ovo znači potrebu za jasnijim strukturama. Možda ćete promijeniti način zarade, uvesti stabilniji model prihoda, bolje organizirati račune, naučiti pregovarati o cijeni svog rada ili se posvetiti štednji i dugoročnom planiranju. Saturn u drugom polju traži da vrlo konkretno sagledate što imate, što trošite i što želite postići.

U ljubavi se tema samopoštovanja prenosi u odnose. Tamo gdje pristajete na manje nego što želite, najčešće stoji pitanje: koliko vrednujete sebe? Saturn pokazuje gdje ste navikli “spuštati kriterije” samo da ne biste ostali sami ili da ne biste nekoga razočarali. Kako budete učvršćivali vlastite vrijednosti, mijenjat će se i kvaliteta odnosa koje privlačite.

Zdravlje se veže uz tijelo kao resurs: prehrana, rutina, odnos prema radu i odmoru. Stres zbog novca često se odrazi na probavu, hormonsku sliku, razinu energije. Ulaganje u sebe – i doslovno (prehrana, suplementi, pregledi), i simbolički (obrazovanje, terapija, vještine) – jedan je od najvažnijih zadataka ovog ciklusa.

ATMA/Suzana Dulčić

