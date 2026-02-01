Pomrčina Sunca 17.2.2026. zatresti će Zodijak: OVI znakovi osjećaju najveći utjecaj!

Pomrčina Sunca 17.2.2026. u znaku Vodenjaka snažno naglašava teme novca, uspjeha i osobne odgovornosti u cijelom Zodijaku. Najveći intenzitet osjeća pet horoskopskih znakova kod kojih se pokreću vidljive konkretne promjene.

Pomrčina Sunca 17.2.2026. u Vodenjaku donosi duboku promjenu u pozadini svakodnevice – u načinu na koji gradimo sigurnost, zarađujemo, koristimo svoj utjecaj i stojimo iza onoga što jesmo.

Neki će je osjetiti kroz novac i karijeru, drugi kroz odnose, treći kroz unutarnji pomak vrijednosti i osjećaj da više ne mogu funkcionirati na starim postavkama. Sad će postati vrlo jasno: ono što više ne podržava vaš rast, počinje pucati po šavovima.

Najjače će je osjetiti pet znakova Zodijaka, kod njih se aktiviraju teme dugogodišnjih ulaganja, granica u poslovnim i privatnim odnosima, preuzimanja odgovornosti za vlastite odluke i hrabrosti da se napravi zaokret.

Bik

Za Bikove, ova pomrčina djeluje kao tihi, ali vrlo jasan dokaz da se dugoročni trud isplati. Sve ono u što ste godinama ulagali – posao, znanje, reputacija, ustrajnost – sada počinje davati opipljive rezultate. Ono što ste strpljivo gradili, sada konačno počinje donositi plodove.

Mogu se pojaviti nove poslovne ponude ili konkretne prilike da monetizirate talent koji ste dosad koristili „usput“. Ljudi vam više vjeruju, lakše dobivate povjerenje i podršku, a financijske odluke postaju sigurnije i promišljenije.

Ova pomrčina podsjeća Bikove da su dosljednost i pouzdanost njihova najveća valuta. Što više stojite iza sebe, to se jasnije formira krug ljudi i okolnosti koji vam žele dati više – novca, povjerenja, prostora.

Umjesto jurnjave za brzim dobitkom, birate stabilne temelje i projekte koji imaju smisla i za pet ili deset godina.

Lav

Lavovima se otvara razdoblje u kojem prisutnost postaje ozbiljan adut. Pomrčina aktivira vašu sposobnost da inspirirate druge, da povučete potez prvi i da pokažete hrabrost kad drugi još oklijevaju. To se može vidjeti u poslu, javnom nastupu, kreativnim projektima ili vođenju tima.

Prepoznatljivost raste. Ljudi više primjećuju vaš rad, vaše ideje lakše nalaze put do publike, a podrška dolazi i od onih od kojih je niste očekivali. Uspjeh dolazi zbog toga tko jeste, ne zato što se trudite uklopiti.

Financijski, ovo može biti razdoblje u kojem se otvaraju vrata prema novim suradnjama, projektima i ulogama koje donose veću zaradu, ali i veću vidljivost.

Pomrčina vas podsjeća da je samopouzdanje signal svemiru i ljudima oko vas da znate svoju vrijednost i spremni ste je živjeti.

Škorpion

Škorpioni su prirodno osjetljivi na pomrčine, a ova posebno naglašava vašu sposobnost da vidite ono što drugi ne vide. Između redaka, u energetskim promjenama, u suptilnim pomacima u odnosima – vi primjećujete obrazac. Upravo tu leži vaša prednost.

Pomrčina vas potiče da prestanete svoju snagu trošiti na dinamike koje su odavno potrošene: iscrpljujuće odnose, poslove koji traže previše za premalo povrata, borbe koje samo hrane ego, a ne donose stvarnu promjenu. Kada počnete povlačiti energiju iz tih „rupa“, oslobađa se prostor za sasvim drukčije prilike.

Novac ovdje dolazi kao posljedica dublje jasnoće. Kad počnete donositi odluke iz unutarnje mirnoće, a ne iz straha ili potrebe za kontrolom, bolje procjenjujete rizik, vrijeme ulaska u projekte i ljude s kojima vrijedi surađivati.

Ono što ste doživljavali kao gubitak, može se pokazati kao oslobađanje – kao trenutak u kojem ste prestali raditi protiv sebe.

Jarac

Za Jarce, ova pomrčina djeluje kao reflektor koji pada na godine rada „iza kulisa“. Sve ono što ste radili strpljivo, bez previše buke, sada dobiva konture priznanja: kroz novu poziciju, stabilniji prihod, jači utjecaj ili jasniji status u poslu.

Ovo nije vrijeme za nagle rizike, već za mudru konsolidaciju. Imate mogućnost učvrstiti postojeće strukture: redefinirati ugovore, bolje postaviti granice u suradnjama, pregovarati uvjete koji stvarno odražavaju vaš doprinos.

Pomrčina naglašava i lekciju o autoritetu. Što manje imate potrebu dokazivati se, to ste uvjerljiviji. Ljudi vas doživljavaju kao nekoga tko zna što radi, tko razmišlja dugoročno i kome se može vjerovati.

Financijski, ovo može biti trenutak u kojem vam se otvaraju stabilniji izvori prihoda ili počinje rasti nešto u što ste dugo ulagali, a skoro ste odustali.

Vodenjak

Za Vodenjake je ova pomrčina posebno snažna, jer se odvija u njihovom znaku. To znači da ne mijenjate samo jedan životni segment – mijenja se osjećaj identiteta. Pitanje više nije: „Što radim?“, nego: „Tko ja postajem u svemu ovome?“

Možete osjetiti snažnu potrebu da promijenite smjer: posao, okruženje, način na koji zarađujete ili dijelite znanje. Stare uloge, u kojima ste se možda osjećali sigurnije, sada postaju tijesne.

Pomrčina vam nudi priliku da se uskladite s onim što ste u dubini oduvijek znali o sebi, ali niste imali hrabrosti u potpunosti živjeti.

Kod Vodenjaka se osobno i kolektivno jako isprepliću. Vaše odluke ne utječu samo na vas, već i na ljude oko vas – tim, zajednicu, publiku. Upravo zato je važno da odluke o poslu, novcu i odnosima donosite iz iskrenosti, a ne iz pobune radi pobune.

Ovo je početak dužeg ciklusa u kojem se mijenja način na koji doprinosite svijetu. Može doći do promjene karijere, prelaska u područje koje je više usklađeno s vašim vrijednostima, rada s tehnologijom, humanitarnim projektima ili novim oblicima zajednica. U svakom slučaju, pomrčina vas poziva da prestanete podcjenjivati svoj utjecaj.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari