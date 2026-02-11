1.000 dolara za jedan “srk”: Ovo je najskuplja šoljica kafe na svijetu

Cijena jedne šoljice kafe iznosi nevjerovatnih 3.600 dirhama (oko 1.000 dolara ili 1.800 KM).

Šta ovu kafu čini tako skupom?

Nije stvar u zlatnim listićima (iako ih u Dubaiju često stavljaju), već u nevjerovatno rijetkim zrnima:

Sorta: Radi se o zrnu Nido 7 Geisha iz Paname.

Ekskluzivnost: Postoji samo 20 kilograma ovih zrna na cijeloj planeti. Kafić Julith je na aukciji kupio cijelu seriju za rekordnih 600.000 dolara.

Ograničena serija: Planirano je da se posluži samo 400 šoljica prije nego što zalihe zauvijek nestanu.

Kakvog je ukusa?

Vlasnik kafića, Serkan Sagsoz, opisuje je više kao čaj nego kao klasičnu kafu. Kaže da ima:

Note bijelog cvijeća (jasmin).

Citrusne tonove narandže i bergamota.

Završnicu koja podsjeća na breskvu, kajsiju i med.

Iskustvo, a ne samo kafa

Za tu cijenu ne dobijete kafu “za usput”. Gostima se nudi cijelo iskustvo: vodič objašnjava put zrna od vulkanskih padina planine Baru u Panami do šoljice, kafa se priprema pred vama i servira u kristalnim čašama bez ikakvih dodataka (šećer i mlijeko su ovdje strogo zabranjeni).

