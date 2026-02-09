Sedmični horoskop: Jednima stiže nova ljubav, drugima poslovni zaokret

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 9. do 15. februara 2026. godine.
Ovan
Posao: Ovaj tjedan donosi pojačan tempo i potrebu za brzom reakcijom. Moguće su neplanirane promjene, ali upravo u njima leži vaša prilika za napredak.
Ljubav: Strasti su naglašene. Zauzeti Ovnovi trebaju pripaziti na nagle riječi, dok slobodni mogu ući u intenzivno, ali kratkotrajno poznanstvo.
Zdravlje: Višak energije mogao bi vas iscrpiti ako ne pronađete ravnotežu između aktivnosti i odmora.
Bik
Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus. Vrijeme je za realno sagledavanje troškova i planiranje budućih poteza.
Ljubav: Osjećate potrebu za stabilnošću i blizinom. Partner će cijeniti vašu smirenost i dosljednost.
Zdravlje: Obratite pozornost na prehranu i kvalitetu sna.
Blizanci
Posao: Komunikacija je vaša prednost. Ovaj tjedan donosi razgovore koji bi mogli otvoriti nova vrata.
Ljubav: Flert i neobavezni susreti obilježit će dane pred vama. Zauzeti bi mogli raspravljati o planovima za budućnost.
Zdravlje: Mentalni umor zahtijeva pauzu od prekomjernih informacija.
Rak
Posao: Moguća je osjetljivost na kritiku. Pokušajte ne reagirati emotivno, već sagledati situaciju racionalno.
Ljubav: Intimni razgovori produbljuju odnos. Slobodni Rakovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti.
Zdravlje: Emocionalni stres može utjecati na probavu.
Lav
Posao: Dobivate priliku pokazati svoje sposobnosti. Ne oklijevajte preuzeti inicijativu.
Ljubav: Potreba za pažnjom bit će naglašena. Ako je ne dobijete, mogli biste reagirati impulzivno.
Zdravlje: Energija je dobra, ali izbjegavajte pretjerivanja.
Djevica
Posao: Fokusirani ste i produktivni. Tjedan je povoljan za završavanje započetih projekata.
Ljubav: Sitni nesporazumi mogli bi vas uznemiriti, ali otvoren razgovor sve rješava.
Zdravlje: Pripazite na napetost u vratu i ramenima.
Vaga
Posao: Timski rad donosi uspjeh. Vaša sposobnost diplomacije posebno dolazi do izražaja.
Ljubav: Romantični trenuci mogu obilježiti sredinu tjedna. Slobodne Vage privlače pažnju bez puno truda.
Zdravlje: Potreban vam je odmor i više vremena za sebe.
Škorpion
Posao: Donosite važnu odluku koja bi mogla dugoročno promijeniti vaš profesionalni smjer.
Ljubav: Intenzitet emocija raste. Mogući su ljubomorni ispadi ako ne kontrolirate reakcije.
Zdravlje: Potrebno je pronaći način za oslobađanje stresa.
Strijelac
Posao: Nova ideja ili prilika za suradnju donosi optimizam. Budite otvoreni za prijedloge.
Ljubav: Želja za slobodom može uzrokovati napetosti u vezi. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu drugačijih svjetonazora.
Zdravlje: Pripazite na iscrpljenost zbog pretjeranog tempa.
Jarac
Posao: Tjedan je povoljan za strateško planiranje i financijske odluke. Vaša ozbiljnost donosi rezultate.
Ljubav: Partner bi mogao tražiti više emocionalne otvorenosti. Pokušajte pokazati što osjećate.
Zdravlje: Obratite pozornost na kralježnicu i držanje.
Vodenjak
Posao: Neočekivane informacije mijenjaju planove. Fleksibilnost će vam pomoći da zadržite kontrolu.
Ljubav: Slobodni Vodenjaci mogli bi započeti neobičnu, ali intrigantnu priču.
Zdravlje: Psihički umor zahtijeva više odmora.
Ribe
Posao: Kreativnost vam donosi prednost. Vrijeme je da iznesete ideju koju dugo odgađate.
Ljubav: Emocije su naglašene. Zauzeti će osjetiti veću bliskost, dok slobodni mogu ući u romantičnu avanturu.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna i tišine, piše index.