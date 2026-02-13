Rusija će prekinut rat pod jednim uslovom

Kako je istaknuo, Rusija će pristati na prekid rata protiv Ukrajine tek kada bude iscrpljena financijski, a moguće i vojno.

„Moje osobno mišljenje je da će ovaj rat završiti kada Rusija bude barem financijski, a potencijalno i vojno, iscrpljena. Približavamo se toj točki. Mnogo smo učinili da bismo stigli tamo, ali još nismo tamo. Rusija mora završiti ovaj strašni rat protiv Ukrajine“, rekao je Merz.

Njemački kancelar naglasio je da je potrebno surađivati ​​kako bi se Moskva dovela u poziciju u kojoj više neće vidjeti nikakvu korist od nastavka rata.

Merz je podsjetio da sukob traje duže od Drugog svjetskog rata , naglasivši da odgovornost za njegov završetak leži na Rusiji . Međutim, prema njegovim riječima, samo zajednički napori Sjedinjenih Država, Europe i Ukrajine, vojni, ekonomski, politički i diplomatski, mogu dovesti do kraja rata.

„Rusija ima sposobnost zaustaviti ovaj rat . Ali mi također imamo sposobnost, Amerika, Europa i Ukrajina zajedno, dovesti Rusiju do praga na kojem će rat biti zaustavljen. I moramo učiniti sve što je u našoj moći da to postignemo: vojnim, ekonomskim, političkim i diplomatskim sredstvima, svim potrebnim sredstvima“, rekla je njemačka kancelarka.

Govoreći o mogućnosti europskog dijaloga s Rusijom, Merz je ocijenio da takav pristup ima smisla, ali je naglasio da Moskva prvo mora pokazati da je iskreno spremna razgovarati o okončanju agresije , a zatim o miru.

