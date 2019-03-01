Nikšić: Daris Dizdarević iz Mostara operisan u Njemačkoj

Premijer FBiH Nermin Nikšić danas se oglasio povodom brojnih upita i informacija u javnosti u vezi sa liječenjem petnaestogodišnjeg Darisa Dizdarevića iz Mostara.

“S obzirom na veliki broj poziva i upita koje sam dobio u toku dana, te različitih informacija u javnosti u vezi sa liječenjem petnaestogodišnjeg D.D. iz Mostara, nakon prikupljenih informacija u nemogućnosti da svakome posebno odgovorim ovim putem želim podijeliti meni dostupne informacije.

Pacijent je već na klinici u Njemačkoj i operisan je. Prije svega njemu želim brz i uspješan oporavak. Zavod zdravstvenog osiguranja je u kontaktu s klinikom, sredstva za operativni zahvat i popratne troškove su osigurana iz budžeta Federacije putem Fonda solidarnosti i bit će transferirana klinici prema isporučenoj fakturi.

Ističem da Vlada Federacije ima osigurana sredstva u Fondu solidarnosti, koja ove godine iznose više od 100 miliona KM, za ovakve slučajeve, koja se izdvajaju po precizno utvrđenim procedurama sa kojim su upoznate domaće zdravstvene ustanove i stručni kadar.

Humanost naših ljudi nikad nije bila upitna, niti se može zabraniti bilo kome da traži način za osiguravanje sredstava za liječenje, ali koristim i ovu priliku da pozovem sve one koji su u stanju potrebe da se prije toga informiraju u Fondu solidarnosti te na taj način izbjegnu stres oko prikupljanja i osiguranja potrebnih sredstava”, poručio je premijer Nikšić.

JU Osnovna škola “Mujaga Komadina” Mostar objavila je apel za prikupljanje hitne pomoći za liječenje njihovog učenika Darisa Dizdarevića (15).

Njemu je dijagnosticiran karcinom na limfnim žlijezdama i jednjaku. Nakon pregleda je utvrđeno da mu je neophodno hitno liječenje, odnosno operacija u Njemačkoj.

Iznos za liječenje je ogroman i iznosi 248.000 eura, a sredstva je potrebno prikupiti do ponedjeljka,pišu Vijesti

Facebook komentari