Svaštara

Najveći majstori manipulacije rađaju se u ovom horoskopskom znaku

6.5K  
Objavljeno prije 41 minuta

Neki ljudi otvoreno pokazuju svoje namjere, dok drugi vješto skrivaju karte do posljednjeg trenutka.

Thinkstock

Neki ljudi otvoreno pokazuju svoje namjere, dok drugi vješto skrivaju karte do posljednjeg trenutka. U svijetu astrologije postoji jedan znak koji se najčešće povezuje s taktikom, suptilnim utjecajem i sposobnošću da situaciju okrene u svoju korist. Ne mora uvijek imati loše namjere, ali rijetko što prepušta slučaju. Ako netko zna kako povući konce, a da to nitko ne primijeti, onda je to upravo ovaj znak.

Škorpion je poznat po svojoj pronicljivosti i dubokom razumijevanju ljudske psihologije. On promatra, analizira i pamti. Rijetko reagira impulzivno, ali gotovo uvijek ima plan. Njegova manipulacija nije glasna ni očita, već suptilna i strateška. Zna postaviti pitanje u pravom trenutku, šutjeti kada je to potrebno i djelovati tek kad procijeni da ima prednost.

Ono što Škorpiona čini posebno opasnim u ovoj ulozi jest njegova sposobnost da ostane emocionalno kontroliran dok drugi gube živce. Često zna više nego što pokazuje, a informacije koristi pažljivo i promišljeno. Ako osjeti prijetnju ili izdaju, neće reagirati odmah – pričekat će pravi trenutak.

Ipak, važno je naglasiti da ova osobina ne mora uvijek biti negativna. U poslovnim situacijama ili pregovorima, ta sposobnost čitanja ljudi može biti iznimno korisna. No u osobnim odnosima, previše taktike može stvoriti nepovjerenje, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh