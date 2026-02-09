Izrael upozorio Trumpa: “Ako pređu crvenu liniju, samostalno napadamo”

„Rekli smo Amerikancima da ćemo napasti samostalno ako Iran prijeđe crvenu liniju koju smo postavili za balističke projektile. Ali to se još nije dogodilo“, rekao je neimenovani izvor upoznat sa situacijom za dnevnik Jerusalem Post.

Izraelski vojni dužnosnici nedavno su rekli svojim američkim kolegama da iranski program balističkih raketa predstavlja egzistencijalnu prijetnju Izraelu , koji je spreman djelovati samostalno ako bude potrebno.

Prema sigurnosnim izvorima, izraelske namjere da demontira iranske raketne kapacitete i proizvodnu infrastrukturu objavljene su posljednjih tjedana kroz niz razgovora na visokoj razini.

Vojni dužnosnici iznijeli su operativne koncepte za degradaciju programa, uključujući udare na ključna proizvodna mjesta.

Izraelski dužnosnici naznačili su da Izrael zadržava svoju slobodu djelovanja i naglasili da neće dopustiti Iranu da obnovi strateške sustave naoružanja u razmjerima koji ugrožavaju opstanak Izraela.

Jedan obrambeni dužnosnik opisao je trenutni trenutak kao “povijesnu priliku” za zadavanje značajnog udarca iranskoj raketnoj infrastrukturi i neutraliziranje aktivnih prijetnji Izraelu i susjednim državama.

