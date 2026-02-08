Detalji bizarnog ubistva majke troje djece: Kako je bolesna kumova fiks-ideja presudila Aleksandri Š. iz Niša?

Jutro 6. februara u niškom naselju Palilula pretvorilo se u poprište jezivog zločina koji je podsjećao na najmračnije scene iz akcionih filmova. U Ulici Babičkog odreda, u neposrednoj blizini porodične kuće i vrtića, život je izgubila Aleksandra Š. (44), bivša rukometašica i majka troje djece.

Zločin se dogodio oko 8:30 sati, u trenutku kada se Aleksandra vraćala ka svom automobilu nakon što je jedno od djece ostavila u predškolskoj ustanovi. Stanovnici ovog mirnog dijela grada svjedočili su rafalnoj paljbi koja je presekla jutarnju tišinu, a potom i scenama koje će im zauvijek ostati urezane u pamćenju. Napadač, za koga će se kasnije ispostaviti da je bio Aleksandrin kum, čekao je u zasjedi, pokazujući nevjerovatnu hladnokrvnost i odlučnost da svoj naum sprovede do kraja, ne obazirući se na prisustvo prolaznika ili nadzornih kamera.

– Aleksandra je upucana tri puta dok je bila u automobilu, a sumnja se da je četvrti hitac ispaljen kada je pokušala da pobjegne ka kući izašavši iz vozila – naveo je izvor blizak istrazi za Telegrf.rs.

Rečenica koja je odjeknula ulicom

Detalji same likvidacije otkrivali su zastrašujući stepen bezobzirnosti. Prema riječima očevidaca, ubica je prišao automobilu u koji je Aleksandra tek sjela i otvorio vatru. Jedan od komšija, koji se sticajem nesrećnih okolnosti našao na samo nekoliko metara od mjesta pucnjave, zamalo je postao kolateralna žrtva. Međutim, napadač mu se obratio riječima koje lede krv u žilama: “Skloni se, neću tebe, bježi!”

Ove riječi, izgovorene bez ikakvog uzbuđenja u glasu, jasno su stavile do znanja da je meta isključivo Aleksandra. Nakon što je ispalio prve hice dok je žrtva bila u vozilu, napadač se nije odmah udaljio. Kada je Aleksandra, smrtno ranjena, pokušala da izađe iz automobila i potraži spas ka svojoj kući, on je ispalio još hitaca. Najmonstruozniji detalj, koji su zabilježile i obližnje kamere, bio je trenutak kada se ubica, nakon što je krenuo da odlazi, vratio do nepomičnog tijela kako bi ispalio takozvani “kontrolni hitac” u glavu, osiguravajući se da žrtva nema nikakve šanse da preživi.

– Čuo sam pucnje rano ujutru, istrčao napolje i ugledao ženu kako leži u lokvi krvi. Pored nje je stajao muškarac s pištoljem. Pogledao me je i rekao: “Neću tebe, beži!”, i potom nestao u okolnim prolazima – rekao je komšija za medije i dodao da poznaje i žrtvu i napadača, a navodno je ubica bio kum žrtve.

Filmska potjera

Odmah nakon dojave o pucnjavi, niška policija je pokrenula opsežnu akciju pod kodnim nazivom “Vihor”. Svi ključni izlazi iz grada su blokirani, a patrole su raspoređene na svim strateškim saobraćajnicama. Operativni rad na terenu, uz hitno pregledanje snimaka sa nadzornih kamera privatnih objekata i zgrade ispred koje se ubistvo desilo, brzo je dao rezultate.

Identifikovan je automobil kojim je napadač pobjegao, a potjera se preselila van granica Niša. Samo nekoliko sati kasnije, glavni osumnjičeni Duško G. (56) lociran je i uhapšen u okolini Aleksinca. Uz njega, policija je privela još dvojicu muškaraca. Jedan od njih je S. A. (61) iz Niša, koji se u trenutku zločina nalazio u kolima sa ubicom, dok je drugi D. G. (61) iz Kruševca, koga je osumnjičeni pozvao nakon likvidacije, a za koga se sumnjalo da je Dušku pružio utočište i logističku podršku u bijegu nakon izvršenog krivičnog djela.

Sjenke prošlosti

Ono što je ovaj slučaj činilo posebno kompleksnim i uznemirujućim bile su veze sa prošlošću Aleksandrine porodice. Nišom je odmah prostrujala vijest da je ovo druga velika tragedija koja je zadesila istu ženu. Aleksandra je bila supruga Đorđa M., poznatijeg u određenim krugovima kao Šarković, koji je nastradao u decembru 2017. godine u naselju Durlan. Đorđe je poginuo u stravičnoj eksploziji dok je, prema tadašnjim policijskim izvještajima, pokušavao da postavi improvizovanu eksplozivnu napravu pod tuđi automobil marke “Golf 5”.

Ta istraga ga je označila kao operativca u ratu kriminalnih klanova koji su tih godina sijali strah ulicama Niša. Iako je Aleksandra nakon njegove pogibije pokušala da se distancira od tog svijeta, da se preuda, posveti djeci i preuzme porodični biznis, čini se da je prošlost, na najsuroviji mogući način, zakucala na njena vrata.

– Đorđe M. je poginuo kada se u njegovim rukama aktivirala improvizovana eksplozivna naprava koju je pokušao da postavi pod automobil marke “Golf 5”. Tadašnja istraga ukazivala je na to da je bio operativac u ratu kriminalnih klanova koji su tih godina potresali Niš – izjavio je izvor blizak istrazi za Telegraf.rs.

Paranoja jača od zakona i razuma

Dok su prvobitne spekulacije ukazivale na to da je motiv ubistva neraščišćen dug ili osveta povezana sa poslovima njenog bivšeg supruga, najnovija saznanja iz istrage ukazivala su na nešto mnogo mračnije i bizarnije.

Prema nezvaničnim informacijama, Duško G. nije ubio Aleksandru zbog novca, već zbog teške paranoje i fiks-ideje koja ga je godinama opsjedala. On je navodno bio uvjeren da je upravo Aleksandra organizovala ubistvo svog prvog supruga Đorđa 2017. godine i da on sam predstavlja sljedeću metu na njenom spisku za odstrel. Ova iracionalna uvjerenja su se godinama taložila u njegovoj svijesti, dodatno podstaknuta činjenicom da su se poznavali od ranije. Vjerujući da mora da je “preduhitri” kako bi sačuvao sopstveni život, Duško je isplanirao i izvršio likvidaciju, vođen isključivo bolesnim sumnjama i poremećenom percepcijom stvarnosti.

Uspješna poslovna žena i posvećena majka

Komšije i prijatelji Aleksandru opisivali su u potpuno drugačijem svjetlu od onoga što bi njena porodična istorija mogla da sugeriše. Govorili su o njoj kao o izuzetno vrijednoj i požrtvovanoj ženi koja je nedavno, nakon smrti oca, preuzela upravljanje porodičnom fabrikom jabukovog sirćeta. Njen otac, koji je pored biznisa bio i cijenjeni pisac sa nekoliko objavljenih knjiga, prenio je na nju odgovornost za posao koji je godinama gradio. Aleksandra je, uprkos tragedijama koje su je pratile, važila za stub porodice.

– Imala je fabriku jabukovog sirćeta u kojoj je njen otac bio direktor i u kojoj je napravio uspješan posao, a kada je otac otišao u penziju Aleksandra ga je zamijenila na mjestu direktora. Umro je prije četiri mjeseca – pričale su komšije.

Često je na poslovna putovanja vodila djecu, ne želeći da se odvaja od njih, a u komšiluku je bila poznata kao ljubazna osoba koja nikada nije pokazivala da ima bilo kakve probleme ili neprijatelje. Njen život se završio u trenutku kada je pokušavala da obezbijedi stabilnu budućnost za svoje troje djece, koja su sada u jednom danu ostala bez najvećeg oslonca.

– Bila je ljubazna i fina, ni sa kim nije imala ništa, niko nije mogao ništa da primijeti. Nije se odvajala od djece, bila je posvećena majka. Majka joj je isto mnogo dobra žena kao i otac. On je bio i pisac, osim što je bio u poslu sa sirćetom, znam da je napisao tri, četiri knjige – pričala je komšinica.

Uloga saučesnika i planiranje zasede

Istraga se trenutno fokusirala na stepen odgovornosti dvojice pomagača koji su uhapšeni zajedno sa Duškom G. Posebno je interesantna uloga S. A., koji je sa ubicom bio u vozilu neposredno prije čina. Postavlja se pitanje da li je on bio svjestan Duškovih namjera ili je i sam bio izmanipulisan.

Prema svjedočenjima, Duško je i njemu uputio naredbu da napusti vozilo prije nego što je krenuo ka Aleksandri, što može ukazivati da je egzekutor želio da preuzme svu odgovornost na sebe, ali i da je čitav događaj bio pomno isplaniran. S druge strane, D. G. iz Kruševca moraće da objasni svoje motive za pružanje utočišta osobi koja je neposredno prije toga izvršila svirepo ubistvo. Forenzička ispitivanja telefonske komunikacije i kretanja osumnjičenih u danima prije zločina treba da potvrde da li je u pitanju bila organizovana grupa ili čin pojedinca pomračenog uma uz prećutnu pomoć poznanika.

Epilog jedne porodične tragedije

Tijelo Aleksandre Š. preneseno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a njena smrt ponovo je pokrenula bolne teme o bezbjednosti na ulicama Niša i nerešenim sukobima iz prošlosti. Dok se pravni sistem spremao za procesuiranje osumnjičenih, iza svega ostala je stravična praznina u jednoj porodici koja je u kratkom vremenskom periodu izgubila oca, a sada i majku,piše Avaz

Simbolika je, kako mnogi primjećuju, jeziva – i Aleksandra i njen prvi suprug Đorđe izgubili su živote u ili pored svojih vozila, u razmaku od devet godina, ostavljajući iza sebe djecu da nose teret tragedija koje sami nisu birali. Ovaj slučaj ostao je kao opomena o tome koliko duboko sjenke prošlosti mogu da sežu i kako nepredvidive posljedice može imati ljudska psiha kada se nađe u lavirintu paranoje i nasilja.

Ovaj tragični događaj bez sumnje će dobiti svoj sudski epilog, ali rane koje je ostavio u niškom naselju Palilula i sudbine djece koja su ostala bez majke, ostale su trajni podsjetnik na jedno krvavo jutro koje Niš nikada neće zaboraviti.

