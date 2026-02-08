Više para, manje nervoze: Za 5 horoskopskih znakova život postaje lakši, mogu da odahnu

Merkur je 6. februara ušao u znak Riba, a ovaj tranzit donosi mekšu energiju, više intuicije i lakšu komunikaciju. Merkur u astrologiji simbolizuje misli, govor i učenje, pa njegov prelazak u Ribe mijenja način na koji razmišljamo i povezujemo se s drugima, piše naj žena.

Dok nekim znakovima ova energija može djelovati zbunjujuće, astrolozi ističu da će pet horoskopskih znakova osjetiti olakšanje i više sreće.

Ribe

Ulaskom Merkura u vaš znak, misli postaju jasnije, a komunikacija bolja. Ovo je povoljan period za važne razgovore, dogovore i nove početke. Lakše izražavate sebe i ostavljate jači utisak na ljude oko sebe.

Bik

Nesporazumi i tvrdoglavo razmišljanje pravili su vam dodatni stres na poslu. Sada, kada je Merkur u Ribama, napetost popušta. Fokus se premješta na druženje, timski rad i planove za budućnost. Lakše dolazite do dogovora i podrške drugih ljudi.

Rak

Prošli su napeti razgovori u vezi sa novcem, dugovima ili emotivnim temama. Ulaskom Merkura u Ribe dolazi smirenje. Otvara se želja za učenjem, putovanjima i širenjem vidika. Inspiraciju možete pronaći kroz knjige, kurseve ili planiranje novih iskustava.

Škorpija

Nema više napetosti u porodičnim odnosima. Razgovori su mogli biti hladniji nego što vam prija. Sada, sa Merkurom u Ribama, vraća se lakoća. Povećava se želja za ljubavlju, druženjem i kreativnim izražavanjem. Ovo je dobar period za romantiku, umjetnost i kvalitetno vrijeme s porodicom.

Jarac

Ulaskom Merkura u Ribe, komunikacija postaje toplija i intuitivnija, ističe portal “Your Tango”. Odnosi sa bliskim ljudima se popravljaju, a razgovori donose više razumijevanja i empatije. Moguća su i kraća putovanja ili više kretanja zbog posla.

