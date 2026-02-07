Ko su favoriti sudbine u najkraćem mjesecu u godini?

Evo zašto su ovi znakovi trenutno u fokusu:

Vodolija (Dominacija do 18.2.)

Ovo je njihovo vrijeme. Sunce u Vodoliji donosi im ogroman priliv energije i samopouzdanja.

Zašto su najbolji: U 2026. godini, Vodolije su oni koji donose inovacije. Ako planiraš pokrenuti novi projekt, digitalni biznis ili neku vrstu društvene promjene, sada je trenutak. Ljudi ih slušaju, a njihove “lude” ideje napokon dobivaju smisao drugima.

Ljubav: Karizma im je na vrhuncu. Privlače pažnju bez previše truda.

Ribe (Od 18.2. pa nadalje)

Kako se približavamo kraju mjeseca, Ribe preuzimaju tron.

Zašto su najbolje: Saturn je već neko vrijeme u njihovom znaku, što im daje nekarakterističnu disciplinu. Ribe u februaru 2026. nisu samo sanjari; one su sanjari koji ostvaruju. Ovo je odličan period za završavanje dugogodišnjih ciljeva.

Intuicija: Njihov osjećaj za ljude je nepogrešiv, što im pomaže da izbjegnu drame koje prate druge znakove.

Ko još “profitira” u februaru?

Blizanci: Zbog povoljnih aspekata s planetama u Vodolijiu, komunikacija im cvjeta. Idealno vrijeme za putovanja ili učenje nečeg novog.

Vaga: Kreativnost im je na rekordnom nivou. Ako se baviš bilo kakvom umjetnošću ili dizajnom, februarska inspiracija će te oduševiti.

