Premijer je ‘lažljivac’ koji je potkopavao šefove sigurnosti, i izgradio lažnu priču o 7. oktobru

Bivši ministar obrane Yoav Gallant optužio je premijera Benjamina Netanyahua da je huškao ministre svoje vlade protiv izraelskih sigurnosnih šefova dok su vodili njihove trupe na prvim crtama protiv Hamasa i lagao o događajima od 7. oktobra 2023., premnosi timesofisrael.

„Nisam mislio da ću morati doći ovdje u studio i reći: ‘Imamo lažljivca za premijera. Premijer je lažljivac’, rekao je Gallant u zajedljivom intervjuu za Channel 12 u subotu, u kojem je više puta kritizirao svog bivšeg šefa.

„Nakon ogromnog neuspjeha 7. listopada, kada su se IDF i Shin Bet, predvođeni načelnikom glavnog stožera i šefom Shin Beta, hrabro borili, kada su bili na frontu, Netanyahu im je zabio nož u leđa i pobunio sve vladine ministre protiv njih te sve to predstavio javnosti“, optužio je Gallant.

Bivši zastupnik Likuda, koji je smijenjen s mjesta ministra obrane krajem 2024., optužio je Netanyahua da je tvrdio da je kašnjenje ulaska IDF-a u južni grad Gaze Rafah početkom 2024. bilo posljedica navodnog straha vodstva IDF-a, dok je u stvarnosti to bilo zato što je IDF nadopunjavao svoje zalihe nakon što je dodijelio streljivo za potencijalni sukob na sjeveru.

„Netanyahuov prvi prioritet je on sam, zatim njegova vlada, a tek onda zemlja“, rekao je Gallant, dodajući da premijer „preuzima zasluge za djela nakon što su dovršena, ako uspiju“.

„Ako ne uspiju, to je nečija tuđa odgovornost“, tvrdio je Gallant.

Gallantova kritika Netanyahua uslijedila je dva dana nakon što se premijer pokušao distancirati od neuspjeha 7. oktobra objavljivanjem 55 stranica dokumenta s njegovim odgovorima danim državnom kontroloru Matanyahuu Englmanu u sklopu istrage ombudsmana o napadu.

Među selektivnim citatima koje je Netanyahu naveo bili su citati koji su, čini se, imali za cilj pripisati neuspjeh u sprječavanju napada političkim suparnicima i šefovima sigurnosnih snaga, uključujući Gallanta, dok je sebe prikazao kao jastrebovskijeg prema Hamasu nego svoje političke protivnike.

Navela je rasprave u mjesecu prije masakra, uključujući sastanak kabineta 12. septembra 2023., na kojem je Gallant citiran kako kaže da je sigurnosna situacija u Gazi “stabilna” i da bi Izrael trebao “obuzdati svoje snage” protiv Hamasa.

Gallant je ustvrdio da je Netanyahuov odgovor državnom kontroloru „slučaj konstruiranja narativa – uzimanja fragmenata rasprava, rečenica, iz dugih razdoblja, njihovog spajanja, pretvaranja u vijest“.

Umjesto istine, cijele istine i ničega osim istine, „Netanjahu ne govori istinu, sigurno ne cijelu istinu, a sigurno ne ništa osim istine“, rekao je njegov bivši ministar obrane.

Gallant je također odbacio Netanyahuovu tvrdnju na siječanjskoj konferenciji za novinare da su vojnici Izraelskih obrambenih snaga ubijeni u ratu protiv Hamasa zbog “embarga” Bidenove administracije koji je kopnenim snagama nedostajalo osnovnog streljiva. “To nije točno”, rekao je Gallant, “[iako] su nam Amerikanci to otežali.”

Netanyahu i Gallant često su se sukobljavali nakon što je vlada preuzela vlast krajem 2022., a premijer ga je smijenio u martu 2023. – nakon što je upozorio na sigurnosne opasnosti koje proizlaze iz nacionalnog raskola oko vladine agende reforme pravosuđa – samo da bi ubrzo nakon toga poništio tu odluku usred intenzivnog protivljenja javnosti.

Gallant je dao ostavku na mjesto zastupnika u Knessetu u januaru 2025., nekoliko mjeseci nakon što ga je Netanyahu drugi i posljednji put krajem 2024. otpustio iz kabineta. Stranka Likud je od tada pokrenula postupak za isključenje Gallanta iz svojih redova.

U svom odgovoru premijeru od 12 stranica, objavljenom u subotu navečer, vođa oporbe Yair Lapid oštro se usprotivio Netanyahuovom dokumentu, optužujući ga da pokušava izbrisati svoju krivnju za neuspjeh 7. oktobra.

Prema Lapidu, premijer je u svom odgovoru državnom kontroloru, Shin Betu i preporukama IDF-a o pripremi za scenarije pogoršanja situacije u Gazi izostavio preporuke.

Gallant i drugi visoki časnici u Južnom zapovjedništvu IDF-a 9. oktobra 2023. (Ministarstvo obrane)

Lapid je rekao da je prisustvovao brifingu s Netanyahuom u kolovozu 2023. na kojem su obavještajni materijali “jasno ukazivali na rizik od izbijanja sukoba na razinama potpuno drugačijim od svega što smo poznavali godinama”.

To je navelo Lapida da na konferenciji za novinare sljedećeg mjeseca upozori da se „približavamo nasilnom sukobu na više frontova“ – bez predviđanja potpune invazije iz Gaze. „Ako je vođa oporbe znao, kako premijer može tvrditi da nije znao?“, upitao je Lapid.

Nadalje je optužio Netanyahua da radi na jačanju Hamasa kao protutežu Palestinskoj upravi, inzistirajući da je takva politika dovela do napada 7. listopada.

Ovu neizrečenu politiku karakterizirao je niz propuštenih prilika za atentate na vođe Hamasa, kontinuirano usmjeravanje katarskih sredstava u Gazu i potpuno ignoriranje obavještajnih upozorenja da se tim novcem financira vojno krilo Hamasa, tvrdio je Lapid.

U svom podnesku Englmanu, Netanyahu je pokušao zamutiti situaciju “oslanjajući se na niz manipulacija tajnim dokumentima, namjerne obmane, lažne verzije i dosljedan pokušaj da krivnju svali na svoje podređene”, dodao je vođa oporbe.

Englman nije objavio nikakve nalaze svoje istrage, koju mu je Visoki sud pravde u prosincu naredio da zamrzne. Istraga kontrolora bila je kontroverzna od samog početka, suočena s tvrdnjama da je ozbiljno manjkava, da bi narušila dokaze i istražni proces te da samo državno istražno povjerenstvo može pravilno istražiti katastrofu.

Netanyahu je prošlu sedmicu objavio video istovremeno sa svojim dokumentom, u kojem je insinuirao da je Visoki sud bio motiviran političkim razlozima prilikom zamrzavanja Englmanove istrage.

Premijer je više puta pozvao na osnivanje istražne komisije o 7. oktobru u kojoj bi polovicu članova birala vlada, a polovicu oporba, umjesto državne istražne komisije, čije bi članove imenovala pravosudna vlast.

Oporba je odbacila Netanyahuov zahtjev za pokretanje političke istrage, ali koalicija ipak namjerava nastaviti s tim procesom, koji je već u tijeku u Knessetu.

