Šta pametni telefoni i tableti rade našoj djeci?

Iako roditeljima često olakšavaju organizaciju dana, stručnjaci upozoravaju da rano i intenzivno izlaganje ekranima može imati ozbiljne posljedice po zdravlje i razvoj djece.

Nova naučna istraživanja objavljena tokom 2025. godine, na koja se poziva i Washington Post, pokazuju jasnu povezanost ranog korištenja pametnih telefona s poremećajima sna, problemima s tjelesnom težinom i slabijim kognitivnim sposobnostima kod djece i adolescenata.Jedno od najvećih istraživanja proveo je dječji psihijatar Ran Barzilay sa Univerziteta u Pennsylvaniji, koji je analizirao podatke više od 10.500 djece u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Rezultati pokazuju da čak i razlika od jedne godine u dobi kada dijete dobije prvi pametni telefon može imati mjerljive posljedice. Djeca koja su telefon dobila s 12 godina imala su veći rizik od problema sa snom i težinom u odnosu na one koji su ga dobili kasnije.

Istraživanja također ukazuju da intenzivno korištenje društvenih mreža slabi pažnju, pamćenje i razumijevanje pročitanog, što se s vremenom odražava i na lošiji školski uspjeh. Posebno zabrinjavaju obrasci ponašanja koji nalikuju ovisnosti, a koji su povezani s većim rizikom od depresije, anksioznosti i suicidalnih misli kod adolescenata,piše Zene,ba

Zbog sve jačih dokaza, pitanje pametnih telefona sve se više posmatra kao javnozdravstveni problem, a ne samo privatna odluka roditelja. Stručnjaci poručuju da rješenje nije u potpunim zabranama, već u pažljivom i postupnom uvođenju tehnologije u dječiji život.

“Ranije nismo znali dovoljno. Danas znamo više”, poručuje Barzilay, naglašavajući da način na koji djecu upoznajemo s tehnologijom može imati dugoročne posljedice po njihovo zdravlje i dobrobit.

