Izrael i SAD usklađuju strategiju: Netanyahu stiže u Washington nakon tajnih razgovora u Omanu

Američki predsjednik i izraelski premijer sastat će se u srijedu u Washingtonu kako bi razgovarali o pregovorima s Iranom, prema izvješću ureda Benjamina Netanyahua.

U petak su se iranski i američki dužnosnici sastali u Muscatu u Omanu kako bi održali neizravne nuklearne pregovore.

Razgovori su se održali usred kontinuiranog američkog pomorskog jačanja u blizini Irana, što je Donald Trump opisao kao “armadu”.

Američki predsjednik je više puta prijetio vojnom akcijom otkako je iranski režim pokrenuo krvavi obračun s prosvjednicima koji su prošli mjesec izašli na ulice gradova diljem zemlje.

Obje strane su izjavile da se očekuje uskoro održavanje daljnjih razgovora.

U četvrtak je glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, novinarima izjavila: “Dok traju ovi pregovori, podsjetila bih iranski režim da predsjednik ima mnogo mogućnosti na raspolaganju, osim diplomacije kao vrhovni zapovjednik najmoćnije vojske u povijesti svijeta.”

Regionalni diplomat kojeg je informirao Iran rekao je za Reuters da je Iran tokom pregovora inzistirao na svom “pravu obogaćivanja urana”.

