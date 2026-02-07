Drama u Crnoj Gori: Podstanara iz BiH tukli, pa pokušali oteti

Uhapšena su lica čiji su inicijali M.Š (25) iz Bijelog Polja i M.Z (30) iz Novog Sada, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Krivično djelo dogodilo se tokom noći u mjestu Sutorina, a oštećeno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede.

“U 1.50 časova policija je primila poziv od građanina, vlasnika kuće u mjestu Sutorina, koji je prijavio da su dva lica napala državljanina BiH koji kod njega živi kao podstanar”, dodaje se u saopštenju.

Upali u stan, udarali šakama

Sumnja se da su M.Š. i M.Z. došli na adresu stanovanja oštećenog i nasilno ušli u stan, te da su mu zadali više udaraca šakom dok se nalazio u krevetu.

“Onda mu je M.Š, kako se sumnja, stavio krpu preko usta, dok je M.Z. nastavio da ga udara rukama i nogama. Njih dvojica su mu oduzeli dva mobilna telefona i 100 evra, a potom su ga nasilno izveli iz stana u namjeri da ga svojim vozilom odvedu u nepoznatom pravcu, u čemu ih je spriječio vlasnik kuće”, dodaje se u saopštenju, prenosi “Mondo”.

Pobjegli pa uhapšeni

Vlasnik kuće je zaprijetio da će pozvati policiju, nakon čega su se osumnjičeni vozilom udaljili. Policija ih je ubrzo pronašla, zaustavila i privela u službene prostorije, gdje su uhapšeni.

O događaju je obaviješten nadležni tužilac, a osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, zbog sumnje da su izvršili pokušaj otmice.

