Švedske vlasti zaustavile deportaciju dječaka s autizmom u BiH, majka plakala od sreće

Švedske vlasti zaustavile su deportaciju četverogodišnjeg Raifa Terzića, dječaka s autizmom i poremećajem govora, koji je rođen u Švedskoj i kojem je prijetilo prisilno premještanje u Bosnu i Hercegovinu.

Švedska Migraciona uprava u petak, 6. februara, donijela je odluku da deportacija u ovom slučaju nije primjerena te je Raifu odobrila privremenu boravišnu dozvolu u trajanju od 13 mjeseci, uz mogućnost produženja. Odluka je donesena nakon procjene da bi razdvajanje dječaka od roditelja imalo ozbiljne negativne posljedice po njegov razvoj.

Prepreka za državljanstvo

Raif je rođen 2021. godine u Malmeu, u vrijeme kada njegovi roditelji Haris i Nikol (Nicole) nisu imali švedsko državljanstvo, zbog čega ga ni on nije mogao automatski steći. Njegov stariji brat Amar, koji je dvije godine stariji, rođenjem je dobio švedsko državljanstvo, dok je Raif ostao bez državljanstva.

Roditelji su naknadno zatražili bosanskohercegovački pasoš za Raifa, po osnovu očevog državljanstva, kako bi dječak mogao ostati u Švedskoj i nastaviti život sa svojom porodicom.

Migraciona uprava je u obrazloženju odluke navela da postoji snažna emocionalna i životna povezanost između Raifa i njegovih roditelja, te da njegovo zdravstveno stanje i posebne potrebe zahtijevaju stalnu brigu i podršku. Švedski ljekari i terapeuti upozorili su da bi razdvajanje od roditelja imalo ozbiljno štetne posljedice po njegov razvoj, zbog čega je deportacija ocijenjena kao nerazmjerna mjera.

Ranije su švedske vlasti smatrale da “ne postoje prepreke da porodica napusti zemlju dok čeka odluku o boravišnoj dozvoli za Raifa”. Međutim, nakon novog preispitivanja slučaja, kao i pojačanog pritiska javnosti i medija, donesena je drugačija odluka.

Šta kaže švedski zakon

Portparol Migracione uprave Jesper Tengrot (Jesper Thengrot) pojasnio je da, prema švedskim zakonima, dijete rođeno u Švedskoj ne stiče automatski državljanstvo ukoliko roditelji nisu državljani te zemlje.

Dodao je da roditelji u takvim slučajevima prvo moraju osigurati drugo državljanstvo za dijete, nakon čega mogu podnijeti zahtjev za švedsku boravišnu dozvolu.

Majka: Konačno možemo da odahnemo

Raifova majka Nikol izjavila je da je odluka Migracione uprave donijela ogromno olakšanje cijeloj porodici, ističući da je proces bio dugotrajan i izuzetno stresan.

– Osjećaj je sjajan. Plakala sam kada su nas pozvali iz uprave. Konačno možemo da odahnemo – rekla je ona,piše Avaz

Dodala je da Raif nije bio svjestan svega kroz šta je porodica prolazila tokom višegodišnje birokratske borbe.

Odluka švedskih vlasti znači da Raif i njegova porodica mogu ostati zajedno u Švedskoj, te da će dječak nastaviti život u okruženju koje mu pruža stabilnost, sigurnost i kontinuitet neophodan za njegov razvoj.

Facebook komentari