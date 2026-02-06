Pogledajte kako izgleda najduža zmija ikada

Šta treba znati:

Ogromna zmija duga je 7,22 metra i teška 96,5 kilograma.

Stručnjaci vjeruju da bi ženka mrežastog pitona mogla biti i duža.

Zvanično je potvrđena kao najduža zmija ikada izmjerena u divljini.

Ženka mrežastog pitona otkrivena krajem 2025. godine u području Marosa, na indonezijskom ostrvu Sulavesi, zvanično je potvrđena kao najduža zmija ikada izmjerena u divljini, prema “Ginisovoj knjizi rekorda”.Utvrđeno je da je duga 7,22 metra i teška 96,5 kilograma.

Stručnjaci vjeruju da bi njena stvarna dužina, s potpuno opuštenim mišićima, mogla premašiti 7,9 metara.

Ibu Baron je sada pod brigom lokalnog konzervatora Budija Parvante, prenosi EuronewsOtkriće je privuklo mnogo pažnje ne samo zbog veličine životinje, već i zbog važnosti vrste za očuvanje

Tim koji je radio na dokumentaciji nada se da će nalaz doprinijeti većoj svijesti o prijetnjama s kojima se suočavaju ove životinje i potaknuti napore za njihovu zaštitu,pišu Nezavisne

Nije otrovna, ali može biti jako opasna

Mrežasti pitoni smatraju se najdužim zmijama na svijetu.

Iako vrsta nije otrovna, može biti vrlo opasna zbog ekstremne sile kojom stišće i guši svoj plijen.

Zbog krčenja šuma i nedostatka prirodnog plijena, poput divljih svinja, ove zmije sve češće ulaze u ljudska naselja.

Osim toga, divovski pitoni su često ugroženi ilegalnom trgovinom egzotičnim životinjama.

