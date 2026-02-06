Dron upao u NATO bazu

Prema navodima poljske vojne policije, dron komercijalne proizvodnje pao je u krugu baze 1. vazdušno-konjičkog bataljona u provinciji Lodz, nakon što se zakačio za drvo. U incidentu nije bilo materijalne štete niti povrijeđenih.

Policija je ubrzo identifikovala i privela osumnjičenog operatera, 22-godišnjeg državljanina Poljske, koji je optužen za kršenje vazduhoplovnih propisa. Zakon predviđa kaznu zatvora do pet godina za neovlašteno upravljanje dronom u blizini vojnih objekata. Istraga je u toku.

Ovo je drugi sličan incident u kratkom roku – krajem januara mali dron se srušio i u vojnoj bazi u Pšasnišu, u sjeverno-centralnom dijelu zemlje.

