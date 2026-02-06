Svijet

Dron upao u NATO bazu

16.0K  
Objavljeno prije 48 minuta

Mali dron srušio se na teritoriju vojne baze u središnjoj Poljskoj 6. februara, priopćile su lokalne vlasti.

 Dron - Pixabay

Prema navodima poljske vojne policije, dron komercijalne proizvodnje pao je u krugu baze 1. vazdušno-konjičkog bataljona u provinciji Lodz, nakon što se zakačio za drvo. U incidentu nije bilo materijalne štete niti povrijeđenih.

Policija je ubrzo identifikovala i privela osumnjičenog operatera, 22-godišnjeg državljanina Poljske, koji je optužen za kršenje vazduhoplovnih propisa. Zakon predviđa kaznu zatvora do pet godina za neovlašteno upravljanje dronom u blizini vojnih objekata. Istraga je u toku.

Ovo je drugi sličan incident u kratkom roku – krajem januara mali dron se srušio i u vojnoj bazi u Pšasnišu, u sjeverno-centralnom dijelu zemlje.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh