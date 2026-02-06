OVO JE UBIJENA ŽENA (44) KOJU JE NASRED ULICE UBIO KUM U NIŠU! Hladnokrvni napadač ispalio tri hica u žrtvu

A. Š. (44) ubijena je jutros nasred ulice u Nišu, a osumnjičeni napadač, za koga se sumnja da je njen kum, iz za sada nepoznatog razloga, ispalio je nekoliko hitaca u nju, a potom je uhapšen u opsežnoj policijskoj potrazi.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo jutros 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene. Osumnjičeni ubica navodno, je bio u društvu drugog muškarca kada je ispalio nekoliko hitaca u žrtvu A. Š. sa kojom je u kumovskim vezama. Prema nekim nezvaničnim informacijama, ubica je ispalio tri hitca u žrtvu nakon što se vraćala iz vrtića gde je ostavila dete, a potom se malo udaljio. Međutim, ubica se tada opet približio ženi koja je bila u lokvi krvi i overio je sa još jednim hitcem – navodi naš sagovornik i dodaje,piše Kurir

– Posle zločina ubica i njegov saučesnik su pobegli sa lica mesta, dok su komšije i prolaznici alarmirali policiju i Hitnu pomoć jer su čuli pucnjavu. Lekari Hitne pomoći, nažalost su samo mogli da konstatuju smrt žene, čije telo će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu biti odneto na obdukciju. Niška policija nakon dojave o teškom zločinu blokirala je ceo kraj, a osumnjičeni ubica lišen je slobode tokom bekstva i to u predelu Aleksinca. Potraga za saučesnikom i dalje traje.

