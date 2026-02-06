Bh. firme privode kraju mega projekt kod Karlovca, oboren i rekord

Glavni izvođač radova je bh. građevinska kompanija Hering d.d. iz Širokog Brijega Projekat kod Karlovca spada među najveće investicije u sektoru upravljanja otpadom u ovom dijelu Evrope, a njegova ukupna vrijednost procjenjuje se na oko 80 miliona eura.

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora namijenjen je za obradu komunalnog otpada s područja više hrvatskih županija, a njegovim završetkom Hrvatska dobija moderan objekt usklađen s EU standardima zaštite okoliša. Prema dostupnim informacijama, radovi su u poodmakloj fazi i projekat se privodi kraju.

Sarajevska firma i oboreni rekord

U realizaciji učestvuje i sarajevska firma Alternativa d.o.o., koja je na ovom projektu zabilježila i značajan proizvodni iskorak. Alternativa je za potrebe objekta proizvela i isporučila lim dužine čak 19,7 metara, što predstavlja najduži lim koji je ova kompanija ikada proizvela, čime je oboren njihov vlastiti rekord.

Mega projekt Babina gora kod Karlovca iz ptičje perspektive

Rekordni limovi su već ugrađeni na objektu Centra Babina gora, zajedno s panelima iste kompanije, čime je postrojenje dobilo svoj završni vizuelni oblik. Isporuka i ugradnja ovako zahtjevnih elemenata podrazumijevala je visoku preciznost u proizvodnji, kao i složenu logistiku, posebno s obzirom na transport i montažu na tržištu Hrvatske.

Nosilac posla i isporuke materijala na projektu je firma Baumet, dok je investitor CGO Babina gora, prenosi biznisinfo.

