Dosta im je svega: U februaru ovi horoskopski znakovi postaju glavni zlikovci i konačno pokazuju svoju mračnu stranu

Umjesto rozih naočala, određeni pripadnici Zodijaka stavljaju oklop cinizma i hladnoće. Ako ste se pitali zašto su vaši prijatelji ili partneri odjednom postali teški za saradnju, odgovor leži u planetarnim aspektima koji favorizuju one s izraženim „zlikovačkim“ potencijalom.

Kada maske padnu: mračni horoskopski znakovi preuzimaju kontrolu

Ne radi se ovdje o pravom zlu, već o oslobađanju potisnutih emocija i frustracija. Februar je mjesec kada strpljenje nestaje. Ovo je trenutak kada fini maniri ustupaju mjesto surovoj iskrenosti. Planetarne tranzicije, posebno utjecaj Plutona, izvlače na površinu sve ono što je gurnuto pod tepih, prenosi Raport.

Zaboravite na diplomatiju. U narednim sedmicama tri znaka će dominirati scenom, ali ne svojom dobrotom, već sposobnošću da manipulišu, zavode i hladnokrvno ostvaruju svoje ciljeve. Jeste li spremni da se suočite s njima?

1. Vodolija: hladni arhitekta haosa

Iako je ovo njihova sezona, Vodolije sada pokazuju svoju sjenku. Njihova poslovična distanca pretvara se u ledeni zid. Ne mare za vaša osjećanja, zanimaju ih samo rezultati. U februaru Vodolija postaje onaj filmski zlikovac koji vjeruje da cilj opravdava sredstvo. Ako im stanete na put, pregazit će vas intelektom, bez trunke grižnje savjesti. Njihova mračna strana je potpuna emocionalna isključenost.

2. Škorpija: tihi osvetnik iz sjene

Naravno, lista mračnih horoskopskih znakova ne može proći bez Škorpije. Ali ovog februara oni nisu glasni, oni čekaju. Njihova transformacija u „zlikovca“ je suptilna. Pamte svaku riječ koju ste pogrešno izgovorili još od prošlog ljeta. Sada je vrijeme za naplatu dugova. Škorpija će koristiti vaše tajne protiv vas, ne da bi vas uništila, već da bi uspostavila apsolutnu kontrolu.

3. Blizanci: majstori dvolične igre

Dok se drugi bore otvoreno, Blizanci će vas zavarati osmijehom. Njihov „zlikovački“ potencijal leži u dezinformacijama. Jednog dana su vam najbolji prijatelji, a već sljedećeg šire tračeve koji vam mogu ugroziti reputaciju. U februaru njihova potreba za zabavom prelazi granice pristojnosti, pa postaju haotičan element koji uživa u tome da gleda kako svijet gori, samo da bi razbili dosadu.

Šta učiniti ako ste na meti?

Najbolja odbrana je prepoznavanje taktike. Nemojte reagovati impulsivno. Kada mračni horoskopski znakovi pokažu zube, očekuju vaš strah ili povlačenje. Umjesto toga, ostanite staloženi.

Ovaj period je test vaše izdržljivosti i emocionalne inteligencije. Ne dozvolite da vas uvuku u svoje igre moći. Na kraju krajeva, čak i najveći zlikovci gube moć kada publika prestane aplaudirati njihovim predstavama. Sačuvajte svoj mir, jer već u martu ova mračna energija će se raspršiti poput magle.

