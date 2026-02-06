Što bi žene trebale učiniti odmah nakon vodjenja ljubavi?

Jedna od tih reakcija je i potreba za mokrenjem nakon seksa. Ona kod nekih može biti vrlo snažna i trenutačna, dok se kod drugih žena pojavi nakon nekoliko minuta. Tu potrebu nikako ne bismo trebali ignorirati.

Zašto nam se mokri nakon seksa?

Naše je tijelo vrlo sofisticiran stroj čija je uloga da nas maksimalno zaštiti od potencijalnih opasnosti koje vrebaju u našoj okolini. Jedna od tih opasnosti krije se u bakterijama. Naime, tijekom seksualnog odnosa tijelo je izloženo brojnim bakterijama, koje se mogu ”sakriti” na mjestima na kojima ih nikako ne želimo.Neven Kapun, dr. med., spec. urologije, objašnjava kako je upala mjehura direktno povezana sa seksualnim odnosom,piše Zadovoljna

Tijekom seksualnog odnosa bakterije se kroz mokraćnu cijev šire prema mjehuru, što kod žena može dovesti do akutne upale urinarnog trakta. Uriniranjem nakon seksa zapravo ‘čistimo’, odnosno ispiremo urinarni kanal od bakterija, ističe Kapun.

Upravo zbog toga, ako osjetite snažnu potrebu za mokrenjem nakon seksa, odgodite maženje za nekoliko minuta i poslušajte svoje tijelo.

