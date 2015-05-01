Šest namirnica koje prirodno ublažavaju zatvor, uvrstite ih u prehranu

Može biti praćen nelagodom, nadutošću i bolom, a često je povezan s ishranom, unosom tečnosti i načinom života.

Kako navodi Health, namirnice poput zobi, suhih šljiva i kafe pomažu u poboljšanju učestalosti pražnjenja crijeva.

Mljevene lanene sjemenke

Lanene sjemenke su dobar izvor topljivih i netopljivih vlakana, koja na različite načine potiču redovnu stolicu.

Studije koje procjenjuju učinke svakodnevne konzumacije lana također izvještavaju o poboljšanjima u učestalosti pražnjenja crijeva, kao i konzistenciji stolice.

Birajte mljevene lanene sjemenke umjesto cijelih lanenih sjemenki. Cjelovite lanene sjemenke teže se probavljaju i manje su efikasne.

Kivi

Pokušajte pojesti nekoliko kivija kada imate zatvor. Jedenje kore kivija povećava njihov sadržaj vlakana, što može biti efikasnije.

Jedenje dva kivija dnevno može potaknuti redovnu stolicu, čak i kod osoba s pretežno zatvorom uzrokovanim sindromom iritabilnog crijeva (IBS-C). Kivi može povećati volumen stolice, ubrzati vrijeme prolaska kroz crijeva i opustiti mišiće debelog crijeva.

Enzim u kiviju, nazvan aktinidin, također podržava stalno kretanje sadržaja kroz probavni trakt.

Chia sjemenke

Ako ste ikada jeli puding od chia sjemenki, vidjeli ste vlakna koja stvaraju gel na djelu. Kada se chia sjemenke pomiješaju s tekućinom poput mlijeka, brzo formiraju gusti gel.

Upravo su vlakna sjemenki koja tvore gel ono što ih čini tako korisnima kod zatvora: apsorbiraju vodu i dodaju masu stolici, što olakšava njeno pražnjenje.

Malo chia sjemenki je dovoljno. Samo dvije kašike chia sjemenki mogu osigurati do 10 grama vlakana, odnosno otprilike trećinu vaših dnevnih potreba.

Zob

Zob i zobene mekinje također su dobar izvor topljivih vlakana, koja pomažu u hidrataciji i omekšavanju stolice kako bi se olakšalo pražnjenje crijeva.

Izbjegavajte jesti pšenične mekinje ako imate problema sa zatvorom. Utvrđeno je da taj sastojak zapravo pogoršava zatvor. Umjesto toga, zagrijte zdjelu zobenih pahuljica s borovnicama i chia sjemenkama za bogat početak dana vlaknima.

Suhe šljive

Suhe šljive i sok od suhih šljiva dugo su bili osnovni proizvodi za liječenje zatvora i to s dobrim razlogom. Suhe šljive ne samo da pružaju vlakna, već su i dobar izvor sorbitola.

Sorbitol je prirodni šećerni alkohol koji ima laksativna svojstva. Iako sok od suhih šljiva ne sadrži vlakna, ipak sadrži sorbitol, koji može pomoći u poticanju rada crijeva.

Samo imajte na umu da mala količina suhih šljiva može puno pomoći. Za neke, konzumiranje previše suhih šljiva ili pijenje velikih količina soka od suhih šljiva može uzrokovati neugodnu nadutost ili proljev.

Započnite tako da pojedete tri do pet suhih šljiva ili popijete pola čaše soka od suhih šljiva nakon večere kako biste vidjeli hoće li to pomoći da se sljedeće jutro pokrene stolica.

Kafa

Kafa nije baš tajno oružje za upravljanje zatvorom. Vjerovatno postoji nekoliko razloga zašto kafa potiče redovnu stolicu.

Kofein stimulira kontrakcije mišića u cijelom probavnom traktu koje pomažu u kretanju sadržaja. Pijenje kafe također potiče proizvodnju hormona koji podržavaju probavu, poput gastrina u želucu i kolecistokinina (ili CCK) u tankom crijevu.

Topli napici, poput šoljice vruće kafe, također mogu ubrzati kretanje stolice kroz probavni trakt jednostavno zato što su topliji.

