Sladić objavio prognozu: Stiže zahlađenje

Najpoznatiji bh. meteorolog, Nedim Sladić, objavio je kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima.

– S obzirom na promjene u numeričkim modelima, temperature će s 26 °C padati na 14 do 19 °C narednih dana. Danas će biti od 11 do 17 °C, na jugu do 21 °C. Jutro petka biće hladnije, jer hladniji zrak sa sjeveroistoka prodire u našu zemlju, pa će temperature biti bliže nuli u Bosni, a većinom iznad 5 °C – napisao je Sladić,piše Avaz

Prema prognozi FHMZ BiH, sutra će na istoku, sjeveroistoku i centralnim područjima biti više oblačnosti, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Vjetar umjeren do pojačan sjevernog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 0 i 6 °C, na jugu do 8 °C, a najviša dnevna između 9 i 15 °C, na jugu do 18 °C.

U petak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa slabom kišom i mogućim snijegom na planinama. Jutarnja temperatura između -1 i 4 °C, na jugu do 7 °C, a dnevna između 9 i 15 °C, na jugu do 17 °C.

Prvog dana vikenda bit će malo do umjereno oblačno i sunčano, jutarnja temperatura između -1 i 4 °C, na jugu do 8 °C, a dnevna između 10 i 16 °C, na jugu do 18 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

Facebook komentari