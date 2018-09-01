Kao nove: Ne stavljajte bijele patike u mašinu, ovaj domaći rastvor skida žute fleke i sivilo

Čim se pojave prve žute fleke ili ono uporno sivilo od prašine, djeluju zapušteno i staro.

Mnoge od nas naprave grešku i ubace ih u mašinu, a onda se razočaraju kada se lijepak odvoji ili guma požuti još više.

Dobra vijest je da vam ne trebaju skupi sprejovi, jer čišćenje bijelih patika kod kuće može biti brže i efikasnije od bilo kog programa na veš mašini.

Iako djeluje kao najlakše rješenje, centrifuga i visoka temperatura su neprijatelji patika.

Vrela voda često rastvara lijepak, pa se đon odvoji baš tamo gdje je najvidljivije.

Takođe, metalni bubanj može trajno oštetiti platno ili kožu, ostavljajući tragove koji se nikada ne skidaju.

Pravo čišćenje bijelih patika zahteva nežniji, ali moćniji pristup koji čuva materijal.

Za ovaj trik vam treba ono što već imate u kuhinji i kupatilu.

Pomiješajte jednu kašiku sode bikarbone, jednu kašiku hidrogena (onog od 3% za rane) i pola kašike mlake vode.

Dobićete gustu pastu koja prodire duboko u vlakna i bukvalno izvlači prljavštinu na površinu.

Ovaj domaći recept je bezbijedan i za platnene i za kožne modele.

Trik od 5 minuta za đonove bez ogrebotina

Đonovi su prvi na udaru i najteže ih je održati čistim.

Ako su vam ivice đona sive, uzmite staru četkicu za zube i nanesite malo bijele paste za zube.

Utrljavajte kružnim pokretima tačno 5 minuta i videćete kako sivilo nestaje pred vašim očima.

Isperite vlažnom krpom i patike će izgledati kao da su tek izašle iz radnje.

Kako spriječiti pojavu žutih fleka nakon pranja

Žute fleke se najčešće javljaju zbog lošeg ispiranja i sušenja na direktnom suncu.

Kada završite čišćenje bijelih patika, obavezno ih prebrišite suhom pamučnom krpom.

Unutrašnjost patika napunite bijelim ubrusima koji će upiti višak vlage iznutra.

Nikada ih ne ostavljajte na radijatoru, jer toplota podstiče oksidaciju i stvaranje mrlja.

SAVJET:

Ako su vam pertle sive i beživotne, nemojte ih prati sa patikama. Skinite ih i potopite u rastvor tople vode i limuntusa na 15 minuta. Limunska kiselina će im vratiti prvobitnu bjelinu bez potrebe za agresivnim izbjeljivačima.

Da li smijem da čistim kožne bijele patike sodom bikarbonom?

Da, soda je odlična i za kožu, ali budite nježni sa četkicom kako ne biste izgrebali površinski sloj. Nakon čišćenja, kožu premažite tankim slojem obične hidrantne kreme.

Šta ako su fleke od blata već stare?

U tom slučaju, pastu od sode i hidrogena ostavite da djeluje duže, oko 20-30 minuta, prije nego što je isperete mlakom vodom.

Mogu li koristiti alkohol za čišćenje gumenih dijelova?

Medicinski alkohol je odličan za uklanjanje crnih linija na gumi, ali ga izbjegavajte na kožnim delovima jer može isušiti materijal.

