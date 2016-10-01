Sve se mijenja 26. aprila: Uran u Blizancima donosi velike promjene za čak 4 znaka

Uran u Blizancima donosi nagle promene u načinu razmišljanja, komunikacije i svakodnevnog funkcionisanja. Uran će boraviti u Blizancima do 2033. godine, što će biti dovoljno vremena da stvori sveobuhvatne promene.

Ubrzanje u komunikaciji

Ovo je položaj koji ubrzava protok informacija, donosi tehnološke skokove i potpuno menja način na koji ljudi razmenjuju ideje. U fokusu su internet, obrazovanje, transport i sve što povezuje ljude ali na neočekivan, često revolucionaran način.

Ljudi postaju radoznaliji, brži u razmišljanju, ali i nemirniji, sa potrebom da stalno uče, menjaju mišljenje i istražuju nove pravce.

Nagle promene i haotična komunikacija

Na ličnom nivou, Uran u Blizancima donosi promene stavova i potrebu za slobodom u izražavanju. Stare ideje se ruše, a nove dolaze iznenada. Ovo je energija genijalnih misli, ali i haotične komunikacije, jer će biti mnogo informacija, a malo strpljenja.

Ljudi mogu naglo da menjaju planove, interesovanja ili čak način na koji komuniciraju sa drugima.

Tehnološke promene

Na kolektivnom planu, ovaj tranzit često pokreće revolucije u tehnologiji. Donosi nova sredstva komunikacije, brže povezivanje sveta i razvoj ideja koje menjaju društvo iz korena. Međutim, može da donese i preopterećenje informacijama, dezinformacije i nervozu u svakodnevici.

Poslednji put Uran je bio u Blizancima u periodu od 1941. do 1949. godine. Taj period je bio obeležen ogromnim globalnim promenama, kada su komunikacija, tehnologija i strategije razmene informacija igrale ključnu ulogu.

Takođe, to je bio period razvoja novih tehnologija i početaka modernih komunikacionih sistema koji su kasnije oblikovali svet kakav danas poznajemo.

