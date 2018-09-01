Nevjerovatna moć ulja od sjemenki bundeve za tijelo i kožu

Bogato je nezasićenim masnim kiselinama linolnom (omega-6) i oleinskom (omega-9) te vitaminom E, cinkom, magnezijem i željezom, što ga čini moćnim saveznikom za zdravlje organizma.

Jedna od najpoznatijih dobrobiti ovog ulja je njegovo djelovanje na zdravlje prostate i urinarnog trakta. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija pomaže kod problema s mokrenjem, benigne hiperplazije prostate i preaktivnog mjehura, poboljšavajući kvalitet života.

Također doprinosi zdravlju srca. Fitosteroli iz ovog prirodnog dodatka pomažu smanjiti “loš” LDL kolesterol, dok njegova protuupalna svojstva štite krvne sudove i smanjuju rizik od ateroskleroze.

Koži pruža hranjive tvari i održava elastičnost, dok antioksidansi usporavaju starenje. Njegova protuupalna svojstva mogu ublažiti iritacije poput ekcema i akni.

Za maksimalan učinak, ulje od sjemenki bundeve treba koristiti sirovo, preko salata, kuhanog povrća ili u umacima. Ne smije se zagrijavati jer visoka temperatura uništava vrijedne nutrijente. Čuvajte ga na hladnom i tamnom mjestu, najbolje u hladnjaku u dobro zatvorenoj boci.

