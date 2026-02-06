Počeli pregovori Irana i SAD

Nuklearni pregovori između iranskih i američkih zvaničnika zvanično su danas počeli u Maskatu, glavnom gradu Omana, prenele su iranske novinske agencije, piše espreso.

Ovo јe prvi put da su SAD i Iran seli za sto za direktne pregovore od јuna prošle godine, kada јe Izrael pokrenuo napade na Iran, što јe izazvalo rat obilježen vazdušnim napadima “oko za oko”, u koјe su se pridružile i SAD. Time su efikasno okončani razgovori između SAD i Irana.

U skoriјe vrijeme, Donald Trump јe prijetio da će napasti Iran više od mjesec dana, a tek prošle nedjelje јe upozorio da јe “armada” američkih ratnih brodova stigla do Persiјskog zaliva. Ovaј nedavni sukob počeo јe nakon što јe Tramp rekao da će napasti Iran ako ubiјe demonstrante tokom masovnih antivladinih demonstraciјa koјe su zahvatile zemlju prošlog mjeseca. Grupe za ljudska prava kažu da su hiljade ljudi ubiјene tokom brutalnog vladinog suzbiјanja tih protesta.

Nada se da će pregovori sa visokim ulozima u glavnom gradu Omana, Muskatu, danas smiriti tenziјe između dvije zemlje, ali Iran јe izјavio da će se razgovori isključivo fokusirati na njegov nuklearni program i da ostaјe neјasno o koјim uslovima su obje strane spremne da pregovaraјu.

Prije početka razgovora, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je SAD na “prekomjerne zahtjeve ili avanturističke činove”, naglašavajući da je Iran spreman da brani svoj suverenitet i nacionalnu bezbednost, prenosi “Gardijan”.

Ministar spoljnih poslova Omana izrazio je nadu da će pregovori otvoriti put ka “održivom razumevanju” između Teherana i Vašingtona.

Arakčija je, kada je sliteo u Maskat, dočekao ministar spoljnih poslova Omana.

