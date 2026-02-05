3 znaka koja će imati najviše sreće na proljeće 2026: Doživjet će buru emocija, nalet inspiracije i biće jači nego ikad

Prema astrološkim prognozama za proleće 2026. godine, najviše sreće, ljubavi i ličnog rasta očekuje vodene znakove – Rakove, Škorpije i Ribe.

Oni će doživjeti emotivno isceljenje, jačanje veza i inspiraciju, dok će Ovan imati zapažene uspjehe u ljubavi tokom cijele godine, a posebno od juna.

Evo šta očekuje najsrećnije znakove na proljeće 2026:

Rak

Fokus je na stabilizaciji porodičnih odnosa i unutrašnjem emotivnom miru, uz veliku podršku najbližih.

Škorpija

Projleće donosi transformaciju starih obrazaca ponašanja, što rezultira osjećajem slobode i većom jasnoćom u donošenju ključnih životnih odluka.

Ribe

Doživjeće talas kreativne inspiracije i intuitivne jasnoće, što će pozitivno uticati na njihove lične i kreativne projekte, piše stil.

